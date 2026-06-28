Ghana podría sufrir una sanción antes del duelo contra Colombia por polémico mensaje

La Copa Mundial de la FIFA sigue avanzando de buena manera y la fase de grupos finalizó de manera exitosa con los nombres de las 32 selecciones que formarán parte de los dieciseisavos, instancia en donde estarán presentes la Selección Colombia y un viejo conocido del cuerpo técnico.

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Dos de los principales protagonistas de la siguiente fase del Mundial serán el equipo comandado por Néstor Lorenzo y el estratega portugués, Carlos Queiroz, un viejo conocido de la 'tricolor' que tras su sufrida clasificación explotó por la organización de esta nueva edición que cuenta con la participación de más selecciones.

Carlos Queiroz fue con todo contra la organización del Mundial

La Selección Colombia fue una de las primeras en definir su clasificación a los 16avos luego de sus dos contundentes victorias frente a Uzbekistán y RD Congo, pero fue hasta el encuentro contra Portugal que finalmente pudo definir a su rival.

La 'tricolor' clasifico como primera del Grupo K y se enfrentará ante la tercera del Grupo L, la cual fue la Selección de Ghana, comandada por Carlos Queiroz.

El técnico portugués hizo una actuación destacada dirigiendo a los africanos en este reto mundialista, en el cual a pesar de haber caído ante Croacia en la última fecha, logró quedarse con uno de los cupos a "mejor tercero" tras el sufrido empate con Inglaterra y la victoria ante Panamá.

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Sin embargo, Queiroz no está del todo contento, ya que antes del duelo ante Colombia dejó unas contundentes declaraciones en contra de la FIFA y su organización de la Copa Mundial, lo que le podría llegar a traer consecuencias.

"Participar en la Copa del Mundo debería ser algo excepcional. Incluso los partidos de clasificación en Europa y en África pierden su sentido y su significado porque son demasiados. El dinero manda en el fútbol”.

¿Dónde ver Colombia vs Portugal?

En cuanto a la transmisión del partido entre Colombia y Portugal el sábado 27 de junio sobre las 18:30 hora Colombia, esta podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

Programación de 16avos. de final del Mundial

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs Canadá

2:00 p. m. - Los Ángeles

Lunes 29 de junio

Brasil vs Japón

12:00 m. - Houston

Alemania vs Paraguay

3:30 p. m. - Boston

Países Bajos vs Marruecos

8:00 p. m. - Monterrey

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs Noruega

12:00 m. - Dallas

Francia vs Suecia

4:00 p. m. - Nueva York

México vs Ecuador

8:00 p. m. - Ciudad de México

Lea también James y Lorenzo celebraron el empate ante Portugal y la clasificación a 16avos. de final

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs RD Congo

11:00 a. m. - Atlanta

Bélgica vs Senegal

3:00 p. m. - Seattle

Estados Unidos vs Bosnia

7:00 p. m. - San Francisco

Jueves 2 de julio

España vs Austria

2:00 p. m. - Los Ángeles

Portugal vs Croacia

6:00 p. m. - Toronto

Suiza vs Argelia

10:00 p. m. - Vancouver

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

1:00 p. m. - Dallas

Argentina vs Cabo Verde

5:00 p. m. - Miami

Colombia vs Ghana

8:30 p. m. - Kansas