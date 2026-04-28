EN VIVO Sudamericano Sub-17 Femenino: Argentina vs. Bolivia - minuto a minuto y goles - fecha 3

Este martes 28 de abril se podría definir a una de las primeras clasificadas para las fases finales del Grupo A en el Sudamericano Femenino Sub-17 con el vibrante duelo entre Argentina vs Bolivia. Por los lados del seleccionado argentino, si suman de a tres llegarían a siete unidades que podría empezar a definir el paso de la ‘Albiceleste’.

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Argentina en este Sudamericano arrancó con una cómoda victoria contra la selección anfitriona, Paraguay con un 0-2. Luego, no pudieron sumar de a tres en la segunda fecha cuando tuvieron que lidiar con Colombia. No pasaron de la igualdad a un tanto.

Con estos resultados, Argentina es líder del Grupo A con cuatro unidades y tendrá que ir asegurando su clasificación, dado que en la siguiente fecha descansarán y ahí podría estar la clave para otras selecciones que buscarían superar a las argentinas en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, Bolivia no ha podido sumar victorias en este arranque del Sudamericano Femenino Sub-17 y ya preocupa por las dos derrotas que acumulan, una de ellas holgada con un marcador de 1-8 frente a chile, y la otra por la mínima diferencia con un 0-1 frente a Paraguay en la segunda fecha.

Sin duda alguna, la selección boliviana tendrá que sumar de a tres en este juego frente a Argentina para poder acercarse a la parte alta. Además, deben tener en cuenta que en la última jornada descansarán y para intentar clasificar deben aprovechar lo que les queda frente a Argentina y Colombia.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA VS BOLIVIA POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-17 ESTE MARTES 28 DE ABRIL

El partido entre Argentina vs Bolivia que se jugará en el Estadio Ameliano de la ciudad de Villeta, Paraguay arrancará a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia, 5 de Argentina y 4 de Bolivia. El juego se podrá ver por la app del Canal RCN y por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE ARGENTINA VS BOLIVIA

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.