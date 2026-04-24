EN VIVO Sudamericano Sub-17 Femenino: Paraguay vs Argentina - minuto a minuto y goles - fecha 1

En 2025 definieron que cada año hasta 2030 habría un Sudamericano Sub-17 para sellar la clasificación a un Mundial de la categoría. Sin duda alguna, esto permite rodaje y regularidad para las prejuveniles y puede ser fundamental pensando en las nuevas generaciones de las selecciones.

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Este viernes 24 de abril arrancarán las emociones del Sudamericano Femenino Sub-17 con Paraguay como sede. Por el Grupo A, a primera hora se enfrentan Bolivia contra Chile y a segundo turno estarán Paraguay vs Argentina. Colombia, que también compone esta zona tendrá descanso en la jornada inicial.

Argentinas y paraguayas jugarán con la presión de conocer el resultado de las otras dos selecciones que están en el grupo. Este duelo será en el Estadio CARFEM de Ypané y se trata de uno de los partidos más vibrantes de la zona A.

Vale la pena demarcar que este Sudamericano Sub-17 se jugará hasta 2030 anualmente y dará clasificación para el Mundial de la categoría que se disputará en Marruecos. Cuatro selecciones podrán clasificar a ese certamen mundialista en suelo marroquí.

Infortunadamente, Argentina no pudo sellar la clasificación para el Mundial de 2025 y espera entrar a este en el 2026. Paraguay sí participó en la Copa del Mundo en Marruecos compartiendo grupo con Japón, Zambia y Nueva Zelanda. Las paraguayas fueron segundas en la zona con siete unidades y en octavos de final perdieron contra México.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER PARAGUAY VS ARGENTINA POR LA PRIMERA FECHA DEL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-17 ESTE VIERNES 24 DE ABRIL

El partido que se jugará en el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay entre paraguayas y argentinas se disputará a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia y 8 de la noche en Paraguay y Argentina. El juego se podrá ver por la app del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO PARAGUAY VS ARGENTINA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.