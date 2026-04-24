Kompany reveló si mantendrá a Luis Díaz en la titular del Bayern Múnich

Previo al Mainz vs. Bayern Múnich, Vincent Kompany, entrenador del equipo bávaro, comentó si Luis Díaz y los demás habituales titulares en el equipo se mantendrán en la nómina inicial de cara al cotejo.



Cabe mencionar que Bayern ya se coronó como campeón de la Bundesliga y, teniendo en cuenta que se acerca la ida de semis de Champions League ante PSG de Francia, los hinchas prefieren que se refresque el plantel.

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Habrían cambios

El director técnico de origen belga afirmó que es muy probable que se presenten cambios en la titular del Bayern Múnich. Aunque eso sí, no dejó claro quiénes no estarían desde el arranque ante Mainz.



“El partido contra el Mainz no es un ensayo, sino un partido de la Bundesliga. Queremos los tres puntos. Creo que Urs Fischer haría lo mismo en mi posición: podría haber cambios en cuanto a la gestión de la carga. Lo importante es que estemos preparados para dar lo mejor de nosotros”, dijo el estratega.

La lesión de Karl

A su vez, Kompany hizo referencia a las lesiones. Uno de los hombres que se lesionó en el último tiempo fue el mediocampista ofensivo Lennar Karl, que solía ser titular en Bundesliga.



“La condición física y las lesiones son parte del fútbol profesional; una lesión en noviembre no es lo mismo que en mayo o abril. Lennart Karl tiene una lesión en el muslo; no podrá estar disponible. Con las lesiones musculares es diferente que con los dolores, que son parte del fútbol. Pero con las lesiones musculares hay un protocolo; quizás se pueda adelantar dos días, si todo va bien. Pero no se pueden esperar milagros”, expresó.

¿Un equipo fresco?

Sobre una posible rotación de cara al compromiso contra Mainz, es de resaltar el director técnico, que no tiene miedo de poner de titulares jugadores que suelen mantenerse frescos porque son suplentes.



“Puedo tomar decisiones razonablemente buenas, sin ignorar el gran objetivo, pero tampoco tener miedo de traer a jugadores frescos que empujen en la batalla. Eso no es diferente a toda la temporada; así ha sido la mentalidad toda la temporada. No vamos a cambiar eso ahora”, aseguró.