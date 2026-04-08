EN VIVO Sudamericano Sub-17: Venezuela vs Argentina - minuto a minuto y goles - fecha 3

Nueva fecha del Sudamericano Sub-17 para el Grupo B con un vibrante duelo entre Venezuela que espera sumar la primera victoria en el certamen continental, y Argentina que necesita sumar de a tres para acercarse a la cima que, en este momento lo mantiene Brasil con resultados holgados.

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Venezuela arrancó el Sudamericano Sub-17 con jornada libre y luego tuvo que medirse contra Bolivia. Los venezolanos terminaron el primer tiempo con una victoria a favor de dos goles de diferencia y de manera agónica, el seleccionado ‘Verde’ selló el empate que dolió bastante para el combinado ‘Vinotinto’.

Argentina en la primera fecha superó a Perú con un contundente 4-1 y con este marcador, la ‘Albiceleste’ se puso en la misma línea de Brasil que había sumado de a tres en el debut frente a Bolivia. Por su parte, en la segunda jornada, los argentinos descansaron.

En esta fecha, Brasil descansará y será una oportunidad grande para que Argentina pueda llegar a compartir el liderato con la ‘Canarinha’. Venezuela por su parte espera meterse entre las primeras posiciones, pues, si vencen a la ‘Albiceleste’, podrán ponerse en la segunda casilla.

Un vibrante encuentro que tendrá muchas cosas por definir en la tercera jornada, especialmente para Venezuela que jugará con la presión de conocer lo que pase en el primer partido del miércoles entre Perú vs Bolivia.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE VENEZUELA VS ARGENTINA POR LA TERCERA FECHA DEL SUDAMERICANO SUB-17 ESTE MIÉRCOLES 8 DE ABRIL

En suelo paraguayo, Venezuela y Argentina chocarán por la tercera jornada del Sudamericano Sub-17. Un partido importante que arrancará a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia, 7 de la noche para Venezuela y 8 de la noche en horario argentino. El juego se podrá ver por la app del Canal RCN y RCN HD2.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO VENEZUELA VS ARGENTINA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.