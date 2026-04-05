EN VIVO Sudamericano U17: Uruguay vs Paraguay - minuto a minuto y goles - fecha 2

Nueva fecha del Sudamericano Sub-17 con el protagonismo de la selección de Paraguay que es la sede de este torneo y que no puede ceder más puntos después de un debut difícil por la derrota en manos de Ecuador que pegó fuertemente en esa necesidad de los paraguayos en casa.

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Paraguay arrancó el certamen con una caída frente a Ecuador con un marcador de 1-2 gracias a los goles de Matthews Soto y de Hólger Quintero que encaminaron la victoria. Los paraguayos acortaron distancias con Lucas Romanach, pero no fue suficiente para evitar ese duro golpe en el camino por el Sudamericano Sub-17.

Por su parte, Uruguay inició con un empate el certamen continental igualando a un tanto con Chile que descansará en esta segunda jornada. Gabriel da Silva adelantó a los charrúas y al último segundo, los australes evitaron la derrota gracias a Lucas López.

En este nuevo examen, Uruguay buscará sumar los primeros tres puntos y sumarse a la parte alta con 4 unidades. Esa realidad es similar a la de Paraguay que arrancó el certamen con derrota y que deberá ganar para no quedarse atrás en esta fase de grupos que dará la clasificación a la siguiente ronda y acercará al Mundial a los paraguayos.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE URUGUAY VS PARAGUAY POR LA SEGUNDA FECHA DEL SUDAMERICANO SUB-17 ESTE DOMINGO 5 DE ABRIL

El partido entre Uruguay y Paraguay que se disputará este domingo 5 de abril por la segunda fecha del Sudamericano Sub-17 en el Grupo A arrancará a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia, y 8 de la noche en horario uruguayo y paraguayo. Se podrá ver en la señal de la app del Canal RCN y RCN HD2.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO URUGUAY VS PARAGUAY

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.