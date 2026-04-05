¿Relación entre colombianos y DT se complica? Incendiaria crítica en Vasco da Gama

Marino Hinestroza fue uno en Atlético Nacional y ha sido otro muy diferente cuando le llegó la oportunidad de la Selección Colombia. Aunque seguía en el equipo antioqueño, bajó su nivel considerablemente y perdió grandes oportunidades de vulnerar los arcos rivales.

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Pese a este flojo nivel, su futuro estaba lejos de Colombia con Boca Juniors interesado, y con el fútbol brasileño que también lo buscaba. Lo del equipo argentino no llegó a ningún lado y terminó recalando en el Vasco da Gama. La confianza de Fernando Diniz con el que ya había tenido una que otra conversación.

Mientras se negociaba con Boca Juniors, una llamada clave de Fernando Diniz convenció completamente a Marino Hinestroza. Sin embargo, no tuvo el protagonismo deseado con el ex entrenador de Fluminense campeón de la Copa Libertadores y ahora, con Renato Gaúcho tampoco lo ha tenido.

De hecho, en los últimos días, el entrenador prendió fuego con unas declaraciones incendiarias sobre el extremo ex Nacional y los demás colombianos que tiene en la institución. Entre ellos, Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas.

LA DURA CRÍTICA DE RENATO GAÚCHO PARA LOS COLOMBIANOS

Ni siquiera se salvó Carlos Andrés Gómez que vive un gran momento en Brasil como uno de los mejores extremos de toda la competencia. Renato Gaúcho intentó explicar que todos los jugadores se deben acomodar al Brasileirao, pero que con los jugadores colombianos se le complica mucho más.

Lo que se espera es que el jugador que llegue a cualquier liga pueda tener una corta adaptación. Esto con Carlos Cuesta y con Marino Hinestroza parece no ir por buen camino, pues, el defensor ha sido relegado en los últimos partidos y no ha estado presente en la nómina del cuadro de Río de Janeiro. Johan Rojas ha tenido más minutos, pero tampoco ha impactado con goles o asistencias.

Así las cosas, Renato Gaúcho afirmó que, “lo que más recalco, sobre todo porque yo también fui delantero, es que deben mantener la calma al tomar decisiones, porque la desesperación dentro o cerca del área siempre viene del rival”.

Justamente, sobre los colombianos aseveró que, “tenemos cuatro colombianos en el grupo. Intento corregirlos. Cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo; no puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana”. En ese momento, sin decir nombres, se refirió a Carlos Gómez, Carlos Cuesta, Marino Hinestroza y Johan Rojas.

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA ADAPTAR A LOS COLOMBIANOS EN EL FÚTBOL BRASILEÑO?

Además de lanzar la piedra sobre la adaptación de los jugadores cafeteros, explicó que, “el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Gremio u otros clubes, cuando me ofrecían jugadores colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo les daba el visto bueno para ficharlos una vez que se habían adaptado al fútbol brasileño”.

Criticó el fútbol ecuatoriano y colombiano por la intensidad y el poco descanso que hay, “es difícil jugar cada tres días y corregir todo sobre los jugadores. Muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia y Ecuador, y en Brasil tienen estos problemas”.

En busca de mejorar la adaptación, sentenció que, “intento corregirlos, pero es un proceso de adaptación, no algo que sucede de la noche a la mañana. Desafortunadamente, mientras tanto, seguirán cometiendo estos errores, por mucho que los corrijamos”.

MARINO HINESTROZA VOLVIÓ A JUGAR CON EL VASCO DA GAMA

Carlos Cuesta volvió a ser convocado con el Vasco da Gama en el encuentro carioca contra Botafogo, que, infortunadamente, no pudieron mantener la victoria parcial y cayeron con un marcador de 1-2 en casa. Cuesta no sumó minutos en un duelo en el que Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez fueron titulares.

No hubo tiempo para Carlos Cuesta, pero sí para Marino Hinestroza que ingresó al campo de juego sobre los 71 minutos cuando el partido iba igualado a un tanto. El extremo caleño no pudo hacer nada para mantener el punto, o para romper la paridad. Todo terminó en una derrota cinco minutos después del ingreso de Marino.