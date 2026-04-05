Colombia debuta en el Sudamericano Sub-17: la alineación vs Ecuador

Llegó la hora ideal para que la Selección Colombia empiece su camino por el Sudamericano Sub-17 en busca de sellar la clasificación para jugar el Mundial de la categoría en Catar. Esto después de que la FIFA autorizó en el 2025 que hasta 2030 se jugaría este torneo para que las Copas del Mundo se jueguen anualmente por esos cinco años.

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El ente que reglamenta el balompié a nivel mundial afirmó que Catar sería la sede de estos eventos mundialistas de la categoría Sub-17, una que ya tuvo la presencia de la Selección Colombia en la competencia después de sellar la clasificación el año pasado y de meterse al primer Mundial en tierras cataríes en estos cinco años que ordenó la FIFA.

En aquel evento, Colombia pasó la fase de grupos y le tocó medirse en dieciseisavos de final contra Francia cayendo eliminado. Ahora, el seleccionado cafetero persigue esos mismos objetivos, principalmente, llegar a clasificar a la Copa del Mundo en donde espera ser protagonista.

Su debut será este domingo 5 de abril enfrentando a Ecuador que ya arrancó con pie derecho el Sudamericano Sub-17 superando a los locales, Paraguay con un resultado de 1-2. No será un arranque fácil para Fredy Hurtado que necesita sumar de a tres después de descansar en la primera fecha.

LA ALINEACIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17 PARA ENFRENTAR A ECUADOR

El combinado cafetero arrancará la historia en este Sudamericano Sub-17 enfrentando a Ecuador que ya ganó en la primera fecha gracias a los goles de Matthews Soto y de Hólger Quintero. Paraguay marcó por medio de Lucas Romanach.

Para este compromiso, Fredy Hurtado sacó lo mejor de su arsenal para tratar de asegurar la primera victoria en el campeonato. En la alineación tendrá a Luis Maturana, una de las joyas del Deportivo Independiente Medellín y el delantero José Escorcia de Atlético Nacional como las amenazas en la zona ofensiva.

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En el arco, Colombia saldrá con Luigi Ortiz, en la zaga defensiva estará Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla y Anderson Murillo. El mediocampo estará conformado por el capitán, Simón Rojas, Samuel Martínez, Luis Maturana y en la delantera, Julio Sinisterra, José Escorcia y Adrián Mosquera.

Esta será la primera alineación de Fredy Hurtado con la necesidad de arrancar con pie derecho el torneo, dado que descansaron en la primera jornada y tendrán que superar una dura prueba contra Ecuador que ya sabe lo que es sumar de a tres. Una victoria ecuatoriana podría empezar a definir el clasificado del Grupo A.

¿CÓMO ES EL GRUPO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO SUB-17?

En este torneo, la Selección Colombia quedó en el Grupo A con Ecuador, Paraguay, Chile y Uruguay. En la primera fecha, a los colombianos les tocó descansar, algo que puede ser bueno, dado que jugarán los cuatro partidos siguientes sabiendo que sus rivales tendrán jornada libre y pueden arañar resultados y puntos para clasificar.

Después de enfrentar a su similar de Ecuador, Colombia deberá medirse contra Chile en la tercera fecha del Sudamericano Sub-17. Ese partido será el martes 7 de abril a las 6 de la tarde, mientras que Ecuador se medirá con Uruguay.