EN VIVO Suecia vs Túnez | Copa Mundial de la FIFA 2026

Este domingo 14 de junio se completará la primera fecha de la Copa del Mundo de 2026 con un vibrante partido que termina el Grupo F. Suecia y Túnez se miden con la necesidad de una victoria que los pueda dejar en el liderato de la tabla de posiciones, justo después del empate entre Países Bajos y Japón.

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La selección de Suecia llegó a este Mundial por la vía del repechaje. Tuvieron que enfrentar a Ucrania y a Polonia en esa repesca europea. Hicieron una muy mala Eliminatoria de Europa sin poder llegar a las primeras posiciones de su grupo y gracias a la Liga de Naciones de la UEFA lograron disputar las fases necesarias para sellar la clasificación mundialista.

Túnez, por su parte fue una de las mejores selecciones de las Eliminatorias Africanas. Los tunecinos estuvieron en el Grupo A con Namibia, Liberia, Malaui, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe. Con 28 unidades le sacaron una ventaja de 13 puntos al segundo en la tabla de posiciones.

Por esta razón, hay bastante expectativa en un partido en el que los africanos llegan con un buen semblante en las Eliminatorias de África, pero en los amistosos previos no sacaron resultados ideales. Cayeron con Austria 1-0 y 5-0 frente a Bélgica. Deberán recomponer el camino en el debut del Mundial.

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Mientras tanto, Suecia no tuvo las mejores clasificatorias y por la Liga de Naciones de la UEFA llegó al repechaje. La preparación de los suecos fue con una derrota de 3-1 ante Noruega y una igualdad a dos tantos con Grecia.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE SUECIA VS TÚNEZ POR EL MUNDIAL 2026 ESTE DOMINGO 14 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el domingo 14 de junio a partir de las 21:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DSports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN, Deportes RCN y Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO SUECIA VS TÚNEZ

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 P.M.

México: 8:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Paraguay: 10:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 P.M.