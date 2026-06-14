Tolima le quitaría fichaje a Millonarios: inician diálogos con un campeón del 2026

Mientras hay Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, los 36 clubes del FPC no son ajenos a la necesidad de prepararse para el segundo semestre de la Liga BetPlay con el inicio de las pretemporadas y con la alta expectativa nada más ni nada menos que en el mercado de fichajes.

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Con la única presencia del Deportes Tolima en la Copa Libertadores en los octavos de final enfrentando a Independiente del Valle, los dirigidos por Lucas González ya están pensando en las primeras contrataciones en busca de competir de manera seria en los retos como el torneo internacional y en la Liga BetPlay.

La deuda de Lucas González es ganar un título y eso es lo que buscará nada más ni nada menos con el mercado de fichajes y con un jugador que acaba de ser bicampeón con el Junior de Barranquilla, futbolista que también está en el radar de Millonarios y del balompié brasileño.

TOLIMA BUSCARÍA NEGOCIAR CON JESÚS RIVAS

Millonarios es otro de los clubes de la Liga BetPlay que espera armarse de buena forma para pelear por los objetivos en el segundo semestre de meterse en los cuadrangulares semifinales. Entre esos intereses de Fabián Bustos y directivos está el de fichar al volante del Junior, Jesús Rivas.

El antioqueño llegó a Junior en el segundo semestre del 2025 y fue uno de los pilares fundamentales en la obtención del primer título a finales de dicho año. Además, en su palmarés, el ex Águilas Doradas ya cuenta con dos trofeos, ambos con el elenco barranquillero.

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De acuerdo con la información de Julián Capera, Deportes Tolima buscaría negociar con el Junior de Barranquilla el fichaje de Jesús Rivas. Millonarios y Ceará también están en la pelea por fichar al antioqueño. Por ahora, los tolimenses apenas iniciaron diálogos y demostraron el interés por el ex Águilas Doradas.

Alfredo Arias se ilusiona con el tricampeonato y podría haber una revolución con llegadas y salidas en el cuadro atlanticense y Rivas podría ser uno de los futbolistas en salir. Si llega una buena oferta por el mediocampista, ya sea a nivel local o internacional, el club lo dejaría salir.

DIFICULTAD DEL TOLIMA PARA FICHAR A JESÚS RIVAS

Sin duda alguna, para el Tolima no será para nada fácil tratar de convencer ni al Junior ni a Jesús Rivas, dado que el volante bicampeón tiene todavía contrato hasta el 30 de junio de 2028. Además del tema del vínculo que tiene Rivas con el elenco atlanticense, sino por las otras ofertas que pueda tener.

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Una de ellas es de Millonarios. Los bogotanos quieren contar con el mediocampista para el segundo semestre de la Liga BetPlay. Aparte del elenco albiazul, el Ceará de Brasil también estaría pendiente de fichar al ex Águilas Doradas para el siguiente torneo.

La idea sería presentar una oferta formal para negociar directamente con el Junior para concretar el fichaje de Jesús Rivas. De igual forma, Tolima no renuncia y está pendiente de la posibilidad de fichar al jugador bicampeón con el club barranquillero. Seguramente en los próximos días se dará a conocer el futuro del jugador, o ya sea que se quede en Barranquilla o que salga a uno de estos tres clubes.