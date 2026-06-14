[Video] Japón rescató un punto de manera agónica en partidazo con Países Bajos

Vibrante partido entre Países Bajos y Japón que prometía bastante antes de arrancar las emociones de un juego en el que la rapidez y la fortaleza en la pelota quieta iba a dar de qué hablar. Los japoneses que son sumamente veloces y los neerlandeses que por altura ganan todo.

Pues, en este caso, las cosas no fueron así para Países Bajos, que, en la última jugada, vieron como Virgil van Dijk perdía la marca y Koki Ogawa le ganó con facilidad para sellar el empate final a dos tantos. Virgil ya había marcado un golazo de cabeza, pero falló sobre el final.

Japón rescató un punto de manera agónica en un vibrante segundo tiempo lleno de anotaciones y que no dio para respirar en ningún momento. Ambas selecciones se conformaron con un arranque igualado.

PRIMERA PARTE CON ZION SUZUKI COMO HÉROE EN JAPÓN

Zion Suzuki fue la gran figura de la primera parte evitando la caída del pórtico, no solo en una oportunidad, sino en varios tramos del juego en el que la presencia del guardameta fue esencial para atajar todos los balones que llegaron al arco asiático.

La primera opción fue nada más ni nada menos que a los dos minutos en una jugada colectiva que quedó para Donyell Malen. El delantero de la Roma se giró en el área y sacó un riflazo que Zion Suzuki contuvo enviando la pelota al córner.

Donyell Malen fue el gran protagonista en el ataque de Países Bajos. Creó las opciones cuando la poca creatividad del seleccionado europeo no acompañó a las emociones del partido.

Y es que, por medio de un córner que lanzó Tijjani Reijnders, Donyell Malen se elevó para ganar con un testarazo que fue al medio. Zion Suzuki puso las manos para evitar el gol que pudo cambiar el andar del primer tiempo en el partido. El golero del Parma también estuvo atento por si había un segundo remate, pero la zaga defensiva de Japón despejó el peligro.

Por su parte, en el primer tiempo Japón solo tuvo dos opciones, una de Keiko Nakamura y una de Ritsu Doan que trataron de acercarse al pórtico de Bart Verbruggen. El primer remate pasó por un lado, mientras que el segundo intento quedó en la malla exterior.

SEGUNDO TIEMPO LOCO Y EMPATE A DOS GOLES ENTRE PAÍSES BAJOS Y JAPÓN

Las cosas cambiaron bastante en el segundo tiempo con la presencia de Virgil van Dijk que, después de varios intentos por los aires de romper el arco de Zion Suzuki, el central del Liverpool ganó por los aires para marcar el primer tanto del partido. Después de una pelota quieta lanzada por Tiijani Reijnders, el balón quedó para Ryan Gravenberch y ahí se gestó el gol.

Un centro medido para la cabeza de Virgil van Dijk que conectó con un testarazo para poner la pelota al lado del palo y abrir el marcador con el que Países Bajos lograba ponerle fin a esa resistencia de Zion Suzuki que fue la gran figura de la primera parte.

Japón pidió un fuera de lugar, que nunca existió y también un empujón que tampoco ocurrió en el cabezazo de Virgil van Dijk. Sin embargo, la anotación y la alegría duraron poco, pues, el mejor jugador de campo del cuadro japonés, Keito Nakamura apareció para igualar el marcador con un remate raso.

Con la presencia de Keito Nakamura que ya había avisado en la primera parte con un remate que pasó por un costado y en el complemento, Japón empató justo después del gol de Virgil van Dijk. Nakamura remató raso y Bart Verbruggen no pudo evitar la anotación.

Luego, un golazo de Crysencio Summerville le dio la reacción y la tranquilidad para el seleccionado europeo que logró salir de la paridad y volver al triunfo. Sobre el final del partido, Japón logró poner el empate definitivo con el segundo tanto gracias a un cabezazo de Koki Ogawa ganándole a Virgil van Dijk, nada más ni nada menos en el aire.

¿QUÉ VIENE PARA PAÍSES BAJOS Y JAPÓN EN EL MUNDIAL?

Por el Grupo F, Países Bajos y Japón no pasaron del empate en un grupo en el que también están Suecia y Túnez que chocarán más tarde cerrando la jornada mundialista el domingo 14 de junio.

En la siguiente salida, habrá un nuevo partidazo entre Países Bajos y Suecia que espera dar de qué hablar, al igual que este encuentro entre neerlandeses y japoneses. Por su parte, Japón deberá medirse con Túnez.