EN VIVO Suiza vs Argelia | 16avos. de final Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 continúa este jueves 2 de julio con el último partido de los dieciseisavos de final de la jornada. Suiza y Argelia se enfrentan en el BC Place de Vancouver desde las 10:00 p. m. (hora de Colombia) en busca de un lugar en los octavos de final.

El ganador de esta serie tendrá un reto fuerte en la siguiente ronda, pues se enfrentará al vencedor del compromiso entre Colombia y Ghana, que se disputará este viernes 3 de julio en Kansas City.

Suiza llega a esta instancia después de una destacada fase de grupos, en la que terminó como líder de su zona con siete puntos. El conjunto dirigido por Murat Yakin permaneció invicto tras empatar con Catar y vencer a Bosnia y Herzegovina y al anfitrión Canadá.

Por su parte, Argelia aseguró su clasificación como una de las ocho mejores selecciones ubicadas en el tercer lugar de sus grupos. El equipo comandado por Vladimir Petkovic confía en la experiencia de Riyad Mahrez para seguir haciendo historia en el campeonato.

El compromiso enfrenta a dos selecciones que no aparecían entre las favoritas al inicio del Mundial, pero que llegan con la ilusión de aprovechar las sorpresas que ya dejó esta fase, en la que potencias como Alemania y Países Bajos quedaron eliminadas.

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¿Qué canal transmite Suiza vs Argelia?

Los aficionados podrán seguir este encuentro por la señal de DSports y La FM, mientras que DeportesRCN.com realizará un cubrimiento especial con el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y todas las incidencias del compromiso.

Siga EN VIVO todas las emociones de Suiza vs Argelia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y conozca qué selección se convertirá en el próximo rival de Colombia o Ghana en los octavos de final de la cita orbital.