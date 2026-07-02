Gustavo Puerta destacó los consejos de James previo a Colombia vs Ghana

La Selección Colombia ultima detalles para afrontar el partido frente a Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Antes del compromiso de este viernes 3 de julio en Kansas City, el volante Gustavo Puerta aseguró que el grupo llega en óptimas condiciones para buscar el paso a los octavos de final.

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Declaraciones de Gustavo Puerta previo a Colombia vs Ghana

El mediocampista destacó el momento que atraviesa el equipo luego de terminar como líder del Grupo K, por delante de Portugal. "Seguimos enfocados en el trabajo que venimos haciendo. Físicamente venimos bien, también estamos fuertes mentalmente", afirmó.

Puerta también reveló parte del análisis que ha realizado el cuerpo técnico sobre el rival. "Hemos visto algunos videos, es un equipo que se planta en un bloque bajo, será un partido similar al de RD Congo. Vamos a proponer desde el principio", comentó.

El volante aseguró que una de las herramientas para romper ese tipo de planteamientos será el remate de media distancia. "La media distancia siempre va a ser una opción, no solo para mí sino para muchos jugadores", explicó.

Sobre el ambiente que rodea al combinado nacional, Puerta resaltó que el grupo mantiene los pies sobre la tierra pese al buen momento. "Tenemos mucha humildad, siempre pensamos en hacer bien nuestro trabajo", expresó.

En los últimos días también tomó fuerza una curiosa historia relacionada con un supuesto brujo contratado por Ghana. Frente a ello, el jugador fue claro. "Se han escuchado cosas de ese tipo, pero nosotros creemos mucho en Dios y seguro todo va a salir bien", dijo.

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Puerta, sobre los consejos de James

Finalmente, el volante destacó el liderazgo del capitán de la selección. "Los consejos de James siempre son positivos", concluyó Puerta antes del compromiso entre Colombia y Ghana, programado para este viernes a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

Canal RCN transmite Colombia vs Ghana

El partido será transmitido por Canal RCN, su canal de YouTube y la aplicación oficial, mientras que DeportesRCN.com llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro.