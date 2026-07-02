¿Daniel Muñoz, titular en Colombia - Ghana?, el lateral respondió en zona mixta

La Selección Colombia disputará este viernes frente a Ghana la serie de 16avos. de final de la Copa del Mundo 2026. En la previa del compromiso por los dieciseisavos de final, Daniel Muñoz habló sobre el momento del equipo y la posibilidad de volver a ser protagonista con la camiseta de la tricolor.

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Daniel Muñoz habló antes del partido Colombia vs Ghana

El lateral derecho, una de las figuras del Mundial, evitó dar por hecho su presencia en la formación titular. "Será decisión del 'míster' si juego o no", aseguró durante la atención a los medios en Kansas City.

Muñoz también reconoció que le ilusiona volver a celebrar un gol, aunque dejó claro que su prioridad está en el rendimiento colectivo. "Para mí sería muy bueno volver a marcar. Yo hago mi trabajo no para competir con nadie sino para aportarle a mi equipo y a mi selección", afirmó.

Sobre el compromiso frente a Ghana, el defensor consideró que la clave estará en mantener el orden defensivo desde el inicio. "Lo más importante contra Ghana es estar muy seguros atrás. Va a ser un juego intenso como lo son todos los juegos del Mundial", explicó.

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El futbolista del Crystal Palace también hizo referencia a la mentalidad con la que Colombia afronta la fase de eliminación directa. "Nosotros tratamos de siempre mantener la humildad, vamos a poner de nuestra parte, pero la victoria no depende de nosotros sino de Dios", manifestó.

Además, recordó a uno de los referentes del conjunto africano, con quien compartió vestuario en Inglaterra. "Recuerdo a Jordan Ayew, con quien compartí en Crystal Palace, me recibió muy bien", comentó.

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Canal RCN transmite Colombia vs Ghana

El juego entre Colombia y Ghana será este viernes 3 de julio a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro será transmitido por Canal RCN, su canal de YouTube y la aplicación oficial, mientras que DeportesRCN.com realizará un cubrimiento especial con todas las emociones del compromiso.