EN VIVO Torneo BetPlay: Barranquilla vs Unión Magdalena - minuto a minuto y goles - fecha 5

Las emociones del Torneo BetPlay siguen dando de qué hablar en una de las jornadas más claves pensando en sellar la clasificación para la final del primer semestre. El campeón podría tener su ascenso adelantado si hace una gran competencia en la segunda mitad del 2026 por la reclasificación.

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Un clásico costeño que empareja al Barranquilla FC vs Unión Magdalena en la pelea que tienen los magdalenenses para sellar la clasificación a la final del Torneo BetPlay 2026-I de manera anticipada. No solo necesitarán sumar de a tres, sino que tendrán que esperar a lo que suceda en el segundo partido de la jornada dominical entre Real Cartagena que visita al Bogotá FC.

Barranquilla oficia como local en el Estadio Romelio Martínez. Si los barranquilleros suman de a tres llegarán a ocho unidades y tomarán el liderato a la espera de lo que pase con el Real Cartagena. Una derrota del cuadro atlanticense acabaría con las ilusiones de llegar a la final.

Por su parte, Unión Magdalena llega con aire en la camiseta después de vencer al Real Cartagena en el clásico. Fue un 3-0 en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. Con ese resultado, igualaron con siete puntos con los ‘Heroicos’ y por la ventaja deportiva tras quedar segundos en la fase regular son líderes.

Esa ventaja deportiva podría ser significativa en caso de que empaten con Real Cartagena. Si Unión Magdalena gana a primer turno contra Barranquilla y los cartageneros pierden horas más tarde con Bogotá, el ‘Ciclón’ será el primer finalista.

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Si esta condición no se cumple, habrá una jornada de infarto en la sexta fecha en la que se decidiría todo entre Unión Magdalena y Real Cartagena como los candidatos. Si Barranquilla gana se podría meter en la discusión.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BARRANQUILLA VS UNIÓN MAGDALENA POR LA QUINTA FECHA DEL TORNEO BETPLAY ESTE DOMINGO 17 DE MAYO

El partido de la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales entre Barranquilla FC vs Unión Magdalena en el Estadio Romelio Martínez se jugará a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE BARRANQUILLA FC VS UNIÓN MAGDALENA

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.