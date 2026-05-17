EN VIVO Torneo BetPlay: Barranquilla vs Unión Magdalena - minuto a minuto y goles - fecha 5

Las emociones del Torneo BetPlay siguen dando de qué hablar en una de las jornadas más claves pensando en sellar la clasificación para la final del primer semestre. El campeón podría tener su ascenso adelantado si hace una gran competencia en la segunda mitad del 2026 por la reclasificación.

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Bogotá FC tendrá que sumar sus primeros tres puntos en los cuadrangulares semifinales después de perder en tres oportunidades y sumar apenas dos puntos producto de empates. El cuadro capitalino ya no tiene ninguna esperanza para sellar la clasificación.

Lo que sí pueden hacer los bogotanos es poner en problemas al Real Cartagena que sí pelea por clasificar para la final, pero eso solo sería en la sexta y última fecha de la competencia. Los ‘Heroicos’ juegan con la mirada puesta en tomar el liderato y necesitarán sumar en una plaza que les complica bastante por la altura capitalina.

Real Cartagena tiene en estos momentos siete unidades y perdió la chance clara de sellar el paso de manera anticipada si le hubiese ganado a Unión Magdalena en el clásico costeño en el Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar. Los cartageneros necesitan sumar de a tres en la capital para hacer diez puntos en la clasificación.

Jugarán bajo la presión de conocer el resultado de Barranquilla vs Unión Magdalena. Ahí, Cartagena necesita que haya un empate o que los barranquilleros superen al ‘Ciclón’ para que no haya problemas en esa lucha por quedarse con el liderato.

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Si Unión Magdalena suma de a tres, y Cartagena pierde, los ‘Bananeros’ tendrán lista la clasificación a la final de manera anticipada gracias a que tienen la ventaja deportiva por haber quedado segundos en la fase regular.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BOGOTÁ FC VS REAL CARTAGENA POR LA QUINTA FECHA DEL TORNEO BETPLAY ESTE DOMINGO 17 DE MAYO

El partido de la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales entre Bogotá FC vs Real Cartagena en el Estadio Metropolitano de Techo se jugará a partir de las 7:40 de la noche en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE BOGOTÁ FC VS REAL CARTAGENA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:40 P.M.

México: 6:40 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 8:40 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:40 P.M.