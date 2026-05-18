EN VIVO Torneo BetPlay: Envigado vs Deportes Quindío - minuto a minuto y goles - fecha 6

Nueva fecha del Torneo BetPlay 2026-I que busca al primer finalista del Grupo A. Envigado y Deportes Quindío se ven las caras en el Estadio Polideportivo Sur en un vibrante duelo en el que envigadeños y quindianos deciden todo en la zona.

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Por ahora, el Deportes Quindío está en la parte alta de la tabla del Grupo A con 10 unidades, mientras que Envigado tiene ocho puntos en estos momentos. Todo se define en 90 minutos con un vibrante duelo que decidirá todo. Ambas escuadras necesitan resultados, pero al cuadro de Armenia le sirven dos marcadores: la victoria y el empate.

Envigado que juega su partido en condición de local sí tiene obligaciones más grandes. La única manera para que los dirigidos por Alberto Suárez jueguen la final sería si los ‘Naranjas’ respetan la casa y suman de a tres en este crucial encuentro. De lo contrario, quedarán eliminados y el finalista sería el Deportes Quindío.

Quindío espera regresar a una final para empezar a encaminar el ascenso. Si quedan campeones tendrían una chance mayor de subir a la primera división. Envigado acaba de descender y espera subir de manera inmediata después de caer al Torneo BetPlay.

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Por su parte, el rival del Quindío o el Envigado en la final saldrá del Grupo B que jugará la última fecha con vibrantes partidos y con una definición en la que Real Cartagena cuenta con la ventaja en estos momentos. Sin embargo, sí o sí tienen que ganar su partido en condición de local, dado que, si empatan en puntos con Unión Magdalena, los samarios clasificarán por la ventaja deportiva.

A QUÉ HORAS Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ENVIGADO FC VS DEPORTES QUINDÍO POR LA FECHA 6 DEL TORNEO BETPLAY ESTE LUNES 18 DE MAYO

El partido entre Envigado FC vs Deportes Quindío que se jugará en el Estadio Polideportivo Sur por el Torneo BetPlay arrancará a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. Además, se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENVIGADO FC VS DEPORTES QUINDÍO

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.