EN VIVO Torneo BetPlay: Inter Palmira vs Tigres - minuto a minuto y goles - fecha 6

Llega el final de los cuadrangulares del Torneo Betplay y se conocerán a los dos equipos que jugarán la gran final del torneo, en donde Envigado ya tendría su cupo asegurado por el Grupo A tras un agónica victoria ante Quindío.

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Sin embargo, todavía se debe cumplir con el respectivo calendario y los protagonistas de cerrar la jornada serán Internacional de Palmira y Tigres, quienes ya llegan sin opciones.

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El partido entre Envigado FC vs Deportes Quindío por la fecha 6 del Torneo BetPlay arrancará a partir de las 7 de la tarde en horario de Colombia. Además, se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online, y sus emociones también las podrá vivir por la página web de Deportes RCN.

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.

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¿Cuál sería el rival de Envigado en la final del Torneo Betplay?

Sin confirmar todavía los horarios, el Grupo B del Torneo BetPlay tendrá los duelos entre Real Cartagena vs Barranquilla FC y Unión Magdalena vs Bogotá FC. La pelea estará entre cartageneros y samarios que se juegan la clasificación para medirse con Envigado en la definición del primer campeón.

Real Cartagena tiene la ventaja con 10 unidades y Unión Magdalena tiene ocho puntos. A los ‘Heroicos’ les sirve solo ganar para quedarse con el liderato pase lo que pase con el ‘Ciclón’. Si hay un empate de puntaje, el clasificado será el elenco magdalenense por la ventaja deportiva al quedar segundos en la fase regular.