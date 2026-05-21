EN VIVO Torneo BetPlay: Real Cartagena vs Barranquilla - minuto a minuto y goles - fecha 6

Se juega la última fecha de los cuadrangulares finales del Torneo Betplay en la que se conocerá al finalista del Grupo B y rival de Envigado en el último partido de la competencia.
Los dos protagonistas que llegan con chances de avanzar a la final y que jugarán los últimos 90 minutos serán Unión Magdalena frente a Bogotá, pero también Real Cartagena contra Barranquilla sobre las 19:30 hora local.
Real Cartagena vs Barranquilla: cómo VER EN VIVO HOY Torneo Betplay 21 de mayo
El partido entre Real Cartagena vs Barranquilla por la fecha 6 del Torneo BetPlay arrancará a partir de las 7:30 de la tarde en horario de Colombia. Además, se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online, y sus emociones también las podrá vivir por la página web de Deportes RCN.
Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.
México: 6:30 P.M.
Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 P.M.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.
¿Cómo se define al finalista del Torneo Betplay en el Grupo B?
Unión Magdalena juega primero contra Bogotá en condición de local y está obligado a sumar de a tres unidades para quedarse en la cima de la tabla de posiciones con 12 puntos, pero también debe esperar a que Barranquilla venza a Real Cartagena.