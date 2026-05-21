EN VIVO Torneo BetPlay: Real Cartagena vs Barranquilla - minuto a minuto y goles - fecha 6

Se juega la última fecha de los cuadrangulares finales del Torneo Betplay en la que se conocerá al finalista del Grupo B y rival de Envigado en el último partido de la competencia.

Lea también Santa Fe tiene una ventaja para enfrentar al Junior: la Copa Libertadores ayudó

Los dos protagonistas que llegan con chances de avanzar a la final y que jugarán los últimos 90 minutos serán Unión Magdalena frente a Bogotá, pero también Real Cartagena contra Barranquilla sobre las 19:30 hora local.

Real Cartagena vs Barranquilla: cómo VER EN VIVO HOY Torneo Betplay 21 de mayo

El partido entre Real Cartagena vs Barranquilla por la fecha 6 del Torneo BetPlay arrancará a partir de las 7:30 de la tarde en horario de Colombia. Además, se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online, y sus emociones también las podrá vivir por la página web de Deportes RCN.

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.

Lea también Conmebol confirmó el resultado del partido suspendido entre Medellín vs Flamengo

¿Cómo se define al finalista del Torneo Betplay en el Grupo B?

Unión Magdalena juega primero contra Bogotá en condición de local y está obligado a sumar de a tres unidades para quedarse en la cima de la tabla de posiciones con 12 puntos, pero también debe esperar a que Barranquilla venza a Real Cartagena.