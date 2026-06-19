EN VIVO Turquía vs Paraguay | Copa Mundial de la FIFA 2026

La segunda fecha del grupo D del Mundial 2026 continúa este viernes con un partido decisivo entre Turquía y Paraguay, dos selecciones que llegan obligadas a ganar para mantener intactas sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final.

Canal de TV para ver Turquía vs Paraguay

El compromiso se disputará desde las 10:00 p. m. de Colombia y las 12:00 de la medianoche en Paraguay, en la bahía de San Francisco, California. La transmisión estará a cargo de Win Sports, mientras que todas las incidencias podrán seguirse minuto a minuto en DeportesRCN.com.

Siga en EN VIVO Turquía vs Paraguay

Así llegan Turquía y Paraguay a la segunda fecha

Paraguay afronta el encuentro con la necesidad de reaccionar tras la dura caída 4-1 frente a Estados Unidos en su debut. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro sabe que una nueva derrota complicaría seriamente sus opciones de avanzar de ronda.

Lea también [Video] Escalofriante lesión en Canadá vs Catar por la segunda fecha del Mundial

Del otro lado estará una Turquía que también quedó en deuda en la primera jornada. Los europeos fueron sorprendidos por Australia, que los venció 2-0, resultado que los dejó bajo presión para esta segunda presentación mundialista.

La importancia del partido radica en que el ganador llegará a tres puntos y mantendrá vivas sus posibilidades de clasificación. Incluso, dependiendo de otros resultados del grupo, podría quedar muy bien posicionado de cara a la última fecha.

Lea también Luis Díaz hace confesión tras debutar en el Mundial con Colombia

Turquía cuenta con una generación que mezcla experiencia y juventud. Futbolistas como Arda Güler, figura del Real Madrid, y Kenan Yildiz, atacante de la Juventus, aparecen como las principales cartas ofensivas del conjunto dirigido por Vincenzo Montella.

El antecedente entre ambas selecciones es escaso. De hecho, solo existe un enfrentamiento registrado, un amistoso disputado en 1995 que terminó igualado sin goles. Ahora, 31 años después, turcos y paraguayos vuelven a encontrarse, esta vez con mucho más en juego: seguir con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026.