EN VIVO Universitario vs Millonarios | Partido amistoso

Sigue la pretemporada de Millonarios bajo las órdenes de Fabián Bustos en busca de sumar regularidad de trabajo y para afrontar el arranque de la Liga BetPlay 2026-II contra el Atlético Bucaramanga en condición de local. Los ‘Embajadores’ también anunciaron importantes fichajes para definir la seguridad en el arco.

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La espera terminó para Millonarios que definió a Javier Burrai y a James Aguirre como los dos guardametas por las bajas de Diego Novoa y de Guillermo De Amores. También se refuerzan con un viejo conocido como Daniel Ruiz que regresa después de jugar en el CSKA de Moscú en Rusia y el extremo Francisco Chaverra.

Con estos fichajes, Millonarios empieza a preparar el segundo semestre y uno de los primeros partidos amistosos será nada más ni nada menos que en condición de visitante en Lima, Perú ante el Universitario de Deportes. Un vibrante encuentro que probará el momento en el que está el cuadro bogotano.

El partido será nada más ni nada menos que en el Estadio Monumental de la U en Lima, casa de Universitario de Deportes. Los peruanos llegan a este encuentro preparando también la liga local que será el únito objetivo que tienen por delante, dado que quedaron eliminados de la Copa Libertadores.

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Millonarios tendrá que sumar en este reto internacional antes de afrontar otro amistoso ante Colo Colo de Chile el sábado 18 de julio para conmemorar los 80 años de la institución. Ese encuentro será en el Estadio El Campín a partir de las 6 de la tarde. Seguramente en ese partido, los refuerzos se presentarán oficialmente.

¿DÓNDE VER UNIVERSITARIO DE DEPORTES VS MILLONARIOS EN VIVO?

El partido no contará con transmisión oficial de televisión, pero se podrá ver a través del YouTube de Universitario de Deportes solo para miembros de ese canal. De igual forma, los aficionados podrán seguir el desarrollo del compromiso mediante el minuto a minuto que publicarán Universitario y Millonarios en sus respectivas cuentas oficiales de X.

HORARIOS DEL PARTIDO UNIVERSITARIO DE DEPORTES VS MILLONARIOS

Colombia, Ecuador y Perú: 3:30 P.M.

México: 2:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:30 P.M.