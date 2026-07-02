Entrenador de España hizo trascendental confesión sobre el estado físico de Lamine Yamal

La joven estrella de Barcelona, Lamine Yamal, rompió contra todo pronóstico por su lesión y pudo debutar en la Copa Mundial, dejando atrás el problema físico que lo había mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas, aunque aún no se vea en óptimas condiciones.

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La presencia de Yamal era una de las grandes incógnitas en la previa del encuentro, ya que desde el inicio Luis de la Fuente había advertido que aún no estaba recuperado al 100% y que posiblemente se podría llegar a perder el debut, pero con el pasar del tiempo y los entrenamientos dio de qué hablar, se recuperó y para el resto de la competencia el propio estratega confirmó que está en óptimas condiciones.

Yamal podrá jugar el resto del Mundial sin contratiempos

La selección de España recibió una noticia alentadora de cara a su próximo compromiso en busca de la clasificación a los octavos de final, luego de que el seleccionador Luis de la Fuente confirmara que Lamine Yamal se encuentra en plenas condiciones físicas.

El entrenador disipó cualquier incertidumbre sobre el estado del joven atacante del FC Barcelona y aseguró que está preparado para afrontar la exigencia que demande el partido. El técnico explicó que el cuerpo técnico ha manejado con cautela la carga física de todos los jugadores, pero dejó claro que Yamal está listo para asumir un papel protagonista.

“Lamine Yamal está para jugar todo lo que se le exija. Hemos sido muy prudentes con las recuperaciones de cada futbolista, aunque los minutos también los marca la exigencia de cada partido. Está muy bien y con muchas ganas de jugar”, afirmó el seleccionador.

Además de destacar su recuperación, el seleccionador resaltó la actitud del futbolista. Según explicó, Yamal se encuentra motivado y con un gran deseo de competir, un aspecto que considera fundamental en un torneo de máxima exigencia, donde cada encuentro puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

Es un futbolista optimista, muy seguro de sus posibilidades y de sus compañeros, que estamos aquí porque nos lo hemos ganado y somos conscientes de nuestro potencial. Me parecen palabras, en su contexto, muy positivas. Es un chico que transmite optimismo, confianza y seguridad; y me encanta”, destacó.

¿Cuándo será el siguiente partido de España en el Mundial?

España volverá a la acción este jueves 2 de julio, cuando se enfrente a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará en Los Ángeles, Estados Unidos, y definirá cuál de las dos selecciones consigue el boleto a los octavos de final. El encuentro está programado para las 21:00 horas de España (14:00 de Colombia).

Tabla de goleadores del Mundial

1 Lionel Messi Argentina 6

1 Kylian Mbappé Francia 6

3 Erling Haaland Noruega 5

4 Vinícius Júnior Brasil 4

4 Ousmane Dembélé Francia 4

6 Jonathan David Canadá 3

6 Julio Enciso Paraguay 3

6 Kai Havertz Alemania 3