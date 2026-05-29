Envigado vs Real Cartagena: ¿Quién tiene la ventaja histórica en la final?

Nueva fecha de cierre del Torneo BetPlay entre Envigado FC vs Real Cartagena. En el primer partido en la ciudad heroica, los cartageneros perdieron en casa con un 2-3. Un juego en el que el club costeño no pudo aprovechar un Estadio Jaime Morón León que quería ver a la institución campeona después de 14 años sin poder ascender.

Lea también Luis Díaz se acordó de Nacional y le envió contundente mensaje para la final con Junior

Ahora en el Estadio Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado, el cuadro ‘Naranja’ buscará aprovechar el marcador que dejaron en el primer duelo de la final, y, como si fuera poco, sacar adelante la ventaja en el historial que tienen. Además, se hacen fuertes en condición de local.

En el Polideportivo Sur, Envigado quiere quedarse con una victoria importante para sellar un boleto a la Gran Final y en caso de ganar el segundo semestre, ascenderán de manera directa. Cartagena también quiere ser campeón, pero tendrá que remontar la serie para sumar el título.

¿HACE CUÁNTO NO LE GANA EL REAL CARTAGENA A ENVIGADO EN EL ESTADIO POLIDEPORTVO SUR?

Los últimos años han sido difíciles para Real Cartagena que no pudo mantener la categoría en 2012 y cayó al descenso. Desde hace 14 años están buscando llegar a la máxima categoría, pero hasta ahora, los cartageneros no han podido ascender. Caso contrario al de Envigado.

Por su parte, el Envigado descendió para este 2026 y está cerca de adelantar su ascenso en caso de quedar campeón. Ganar el título no le dará el ascenso directo, pero lo acercará en caso de ganar el segundo semestre. Sin embargo, la victoria en el Jaime Morón León y la estadística no ayudan a los cartageneros.

Ganar en el Polideportivo Sur se le ha hecho imposible al Real Cartagena que apenas ha ganado en una ocasión en el recinto deportivo ‘Naranja’. Esa oportunidad fue hace casi 24 años cuando el 3 de agosto de 2002, un gol de Elkin Bermejo fue suficiente para ganar.

No obstante, han pasado 23 años y un poco más en los que Real Cartagena no sabe lo que es vencer al Envigado. Han pasado 15 partidos en la casa envigadeña con diez victorias locales, tres empates y ese único triunfo heroico. Además, en goles también son superados con solo cinco goles cartageneros y 18 antioqueños.

EL HISTORIAL QUE NO FAVORECE AL REAL CARTAGENA CONTRA ENVIGADO

Aparte de esos antecedentes en el Estadio Polideportivo Sur, aparece otro tema que complica a los dirigidos por Álvaro Hernández. Real Cartagena tampoco tiene un buen historial con Envigado.

Lea también Nacional entrega detalles para enfrentar a Junior en la final de ida de Liga

Envigado y Real Cartagena se han enfrentado en 32 oportunidades. De esas, 28 han sido por la máxima categoría de Colombia, dos por Copa BetPlay y dos en el Torneo BetPlay. Los envigadeños han sido superiores gracias a 16 victorias, diez empates y solo seis derrotas. Una de ellas, en el Polideportivo Sur.

Bajo ese panorama, los dos clubes chocarán en el último partido del semestre con un vibrante partido y una gran definición que por ahora tiene a Envigado ganando la llave. Seguramente, la presión la tendrá el Cartagena que debe sumar su segunda victoria en el Polideportivo Sur y revertir la serie.