[VIDEO] Luis Sinisterra marcó golazo y se ganó elogios: “Justificó la decisión del entrenador”

Si está bien físicamente, Luis Fernando Sinisterra es uno de los grandes futbolistas colombianos. Tiene desequilibrio, velocidad y regate que puede dar de qué hablar y que ya lo ha demostrado con Cruzeiro. Se viene el Mundial y no pudo lograr recuperarse y estar en la lista de 55 jugadores o en la de 26 que disputarán el certamen.

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No obstante, en Brasil el colombiano sigue demostrando que está en un mejor estado físico y que quiere volver a recuperar la confianza de Néstor Lorenzo para disputar los siguientes retos que vengan después del Mundial. En la Copa Libertadores, el extremo de Santander de Quilichao fue titular y marcó un gol.

Cruzeiro logró escapar de las posiciones de abajo del Brasileirao y ahora está en zona de clasificación para la Copa Sudamericana. En la Libertadores cerró la participación en la fase de grupos segundos detrás de Universidad Católica de Chile. Además, Luis Sinisterra se ganó la confianza de Artur Jorge que lo alineó desde el comienzo.

LUIS SINISTERRA, GOL Y GRAN PUNTUACIÓN EN EL PARTIDO DE LIBERTADORES

En el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Luis Sinisterra arrancó de titular por decisión de Artur Jorge. El colombiano jugó un total de 66 minutos con un gran rendimiento gracias a un gol que anotó sobre los 51’ por un centro raso y llegó a definir al arco.

Además, Cruzeiro marcó un gol que fue invalidado. En esa anotación, Luis Sinisterra fue protagonista con una asistencia. Sin embargo, el grito de gol fue negado por un fuera de juego. Por ese rendimiento que dejó en la cancha, Sinisterra se ganó los elogios de Globo Esporte con una buena calificación.

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El medio le dio un 7,5, calificación que compartió con varios compañeros, y, claramente, superado por Matheus Pereira que marcó un doblete y un gol de gran factura con un remate acrobático. Por su parte, los aficionados del Cruzeiro destacaron al colombiano con una puntuación de 8,5 por su anotación y la asistencia, además de su desequilibrio en la banda izquierda.

LOS ELOGIOS DE GLOBO ESPORTE PARA LUIS SINISTERRA

Aunque fue corto en el análisis de Luis Sinisterra y de su partido, el medio Globo Esporte reseñó el buen partido que hizo Luis con un buen estado físico que puede ser una solución en el futuro para la Selección Colombia y para que el caucano tenga más regularidad en cancha.

Globo escribió, “la sorpresiva inclusión de Artur Jorge en el once inicial justificó la decisión del entrenador. Jugó en la banda izquierda, demostrando gran determinación para presionar la salida del balón del rival y generar oportunidades. Marcó un gol y le anularon una asistencia por fuera de juego”.

Ya viene dando de qué hablar, pues, en la semana también marcó un gol frente al Chapecoense en el Brasileirao. Poco a poco viene recuperando su mejor nivel que será determinante para ganarse la confianza en la Selección Colombia en algún futuro.

¿LUIS SINISTERRA SE QUEDARÁ EN CRUZEIRO?

Después de las lesiones que lo sacaron de Inglaterra del Bournemouth, Cruzeiro apareció como una solución. Regresar a Sudamérica fue ideal para Luis Sinisterra que fue cedido al club de Belo Horizonte. El jugador llegó a Brasil con obligación de compra y ahí está la duda si se dará su continuidad o no.

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Las lesiones son el principal problema para Luis Sinisterra y para el Cruzeiro que no vería con buenos ojos perder por varios partidos al extremo izquierdo. Sin embargo, hay conversaciones entre las partes para buscar un fichaje concreto por parte del cuadro de Belo Horizonte.

Luis Sinisterra mencionó en zona mixta que, “las conversaciones van bien, están avanzadas, todo está en orden. Creo que se decidirá en los próximos días. Quiero quedarme, por supuesto”. Posteriormente, agregó, “estoy feliz aquí. Desde el primer momento, Cruzeiro me recibió con los brazos abiertos. Me siento como en casa. Seguiremos hablando en los próximos días. Estoy contento con el apoyo de la afición; el cuerpo técnico siempre me dice que quiere que me quede”.