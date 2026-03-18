Enzo Fernández habría tomado decisión con Chelsea tras quedar eliminado de Champions

El Chelsea FC vivió una de sus noches más duras en competiciones europeas tras caer 0-3 ante el Paris Saint-Germain en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26, resultado que selló una contundente eliminación con un escandaloso marcador global de 2-8.

Ahora al cuadro inglés le queda por delante la FA Cup y también intentar sumar un resultado positivo en la Premier League que le permita quedarse en puestos de torneos internacionales para la siguiente temporada. Sin embargo, para estos duelos y lo que venga después está la preocupación de lo que pueda llegar a pasar con Enzo Fernández, quien dejó en duda su continuidad en el club.

Enzo se despediría del Chelsea

La situación de Enzo Fernández en el Chelsea FC ha encendido las alarmas en el mercado europeo. Tras la dura eliminación ante el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League, comenzaron a intensificarse los rumores sobre una posible salida del mediocampista argentino en los próximos meses.

El detonante principal fue la propia declaración del jugador, quien dejó abierta la puerta a un cambio de club al finalizar la temporada. Fernández aseguró que, tras el Mundial de 2026, evaluará su futuro, una frase que generó incertidumbre tanto en la dirigencia como en la afición londinense.

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Más allá de sus palabras, el contexto deportivo del Chelsea también influye en esta situación. El equipo no ha logrado consolidar un proyecto competitivo y su irregular rendimiento, sumado a la reciente eliminación europea con un global de 8-2, ha generado frustración dentro del plantel.

"No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y luego veremos. Ahora, nuestro objetivo debe ser ganar la FA Cup y lograr nuestra meta de clasificarnos para la próxima Liga de Campeones".

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¿Cuál es el valor de Enzo Fernández en el mercado de fichajes?

El valor de mercado actual del mediocampista argentino Enzo Fernández se sitúa aproximadamente en 90 millones de euros, según la última actualización de marzo de 2026.

Esta cifra lo mantiene como uno de los centrocampistas más valiosos del mundo y una pieza clave del Chelsea FC. Además, dentro de su posición (mediocentro), figura entre los jugadores mejor cotizados del mercado internacional.

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¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial y en qué grupo quedó?

La Argentina national football team debutará en el 2026 FIFA World Cup el 16 de junio de 2026 frente a Algeria national football team. El partido se jugará en Kansas City (Estados Unidos), en el Arrowhead Stadium, uno de los escenarios del torneo.

La selección dirigida por Lionel Scaloni quedó ubicada en el Grupo J, donde tendrá como rivales a: