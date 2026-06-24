Equipo del FPC cambiará de nombre y de ciudad

Un nuevo cambio se proyecta en el fútbol profesional colombiano. Independiente Yumbo, equipo que actualmente compite en el Torneo BetPlay, estaría próximo a modificar tanto su nombre como su sede para afrontar una nueva etapa dentro del balompié nacional.

Según revelaron los periodistas Óscar Perdomo y Quique Barona, el club pasaría a llamarse Independiente del Valle del Cauca, una decisión que estaría prácticamente definida y que solo espera la oficialización correspondiente en los próximos días.

La transformación no se limitaría al nombre. El equipo también dejaría de disputar sus partidos como local en Yumbo y trasladaría su operación deportiva a Palmira, ciudad que se convertiría en su nueva casa para los compromisos del torneo de ascenso.

La decisión estaría relacionada con la falta de acuerdos entre la institución y la Alcaldía de Yumbo para continuar utilizando los escenarios deportivos donde venía actuando desde su llegada al departamento.

Además del tema logístico, detrás del cambio existiría una estrategia de identidad institucional. Independiente del Valle, propietario del club colombiano, buscaría fortalecer el vínculo de la institución con todo el departamento y no únicamente con un municipio específico.

Independiente Yumbo, antes Atlético Huila, también cambiaría de escudo

De concretarse la modificación, también habría novedades en la imagen corporativa del equipo. El actual escudo hace referencia directa a Yumbo, incluyendo una gran letra "Y" en el centro, por lo que tendría que ser rediseñado para adaptarse a la nueva denominación.

Cabe recordar que este proyecto -en Valle del Cauca- nació tras la desaparición de Atlético Huila a finales de 2025. La ficha del histórico club opita fue utilizada para dar paso a Independiente Yumbo, iniciativa impulsada por el reconocido grupo ecuatoriano.

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En el plano deportivo, el equipo sigue trabajando para consolidarse en el Torneo BetPlay. La intención de la dirigencia es clasificar a los cuadrangulares semifinales y construir una campaña que le permita pelear por el título de la categoría.

Claro está que si bien uno de los objetivos es luchar por uno de los cupos que otorgan el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano, la intención inicial es fortalecer la formación de futbolistas y darle reconocimiento a la marca.

Por ahora, la expectativa se centra en el anuncio oficial. Todo apunta a que Independiente Yumbo pronto quedará en el pasado para dar paso a Independiente del Valle del Cauca, una nueva marca que buscará abrirse camino en el fútbol colombiano desde Palmira.