El DIM, con nostalgia, anunció una salida: "Gracias por estos cuatro años"

Independiente Medellín atraviesa un nuevo proceso de reorganización en su estructura deportiva y administrativa, y en medio de esos cambios confirmó una decisión importante de cara a su indumentaria. El club antioqueño anunció el final de su vínculo con Adidas, marca que lo acompañó durante los últimos cuatro años.

El Poderoso de la Montaña venía de una modificación simbólica en su identidad reciente, tras retomar el primer escudo de su historia, y ahora suma otro ajuste en su construcción institucional con la salida de su sponsor deportivo.

El mensaje con el que Medellín se despidió de Adidas

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el DIM oficializó la despedida de la marca alemana y destacó el acompañamiento que tuvo durante este ciclo. “Gracias por estos 4 años de sudor, gloria y crecimiento compartido”, publicó el club.

En el mismo comunicado, el equipo antioqueño resaltó el valor del trabajo conjunto con Adidas en su historia reciente. “No solo nos vistieron de rojo y azul: nos acompañaron en cada viaje, en cada gol, en cada madrugada de pretemporada y en cada celebración que quedará grabada en la memoria de nuestra hinchada”, señaló el mensaje.

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El club también destacó el aporte de la marca en el crecimiento institucional y deportivo durante este periodo, subrayando su presencia en momentos importantes del equipo.

“Su calidad y compromiso fueron parte de nuestra historia reciente, y por eso, hoy, al despedirnos, no lo hacemos con tristeza, sino con gratitud profunda y sincera”, añadió el DIM en su publicación.

En otro aparte del comunicado, el conjunto paisa valoró la relación construida a lo largo de estos cuatro años. “Gracias por creer en el Poderoso, por sumarse a nuestra causa y por ayudarnos a mostrarle al país y al continente que el fútbol también se viste con identidad, con alma y con orgullo”, expresó el club.

El mensaje también dejó en claro el sentido de cierre de ciclo y la huella que deja la marca en la institución. “Ustedes fueron testigos de nuestro crecimiento y cómplices de nuestras batallas”, agregó el equipo antioqueño.

¿Cuándo presentan la nueva camiseta del Medellín?

Finalmente, el DIM anticipó que su nueva indumentaria será presentada el próximo 24 de junio, fecha en la que se conocerá oficialmente la marca que asumirá el patrocinio técnico del club para el nuevo ciclo deportivo.