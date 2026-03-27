Bolivia derrotó 2 goles a 1 a Surinam el jueves 26 de marzo y está cada vez más cerca de jugar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Una de las figuras del duelo fue el joven atacante Miguel Terceros.



Terceros, tras el encuentro, se pronunció con alegría. “Este grupo se caracteriza por la unión. Venimos de una situación favorable y con humildad y trabajo pudimos sacar el partido adelante”, expresó el jugador, en palabras recogidas por el medio Opinión Bolivia.

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Palabras de Miguel Terceros

“Ahora a festejar y mañana a trabajar para llegar bien al próximo partido. El país está orgulloso y sé que con este grupo podemos llegar lo más alto posible”, agregó.



El martes 31 de marzo, el conjunto boliviano se tendrá que ver las caras con Irak. Si la selección de la Conmebol se impone también en este compromiso, avanzará al Mundial. El sueño de los hinchas del país en cuestión está claro y se aferran al talento de Miguel Terceros para que se cumpla.

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¿Terceros al FPC?

Y ya que se aborda el tema de Miguel Terceros, es importante mencionar que en la transmisión del encuentro del jueves 26 en Win Sports se mencionó que un equipo del fútbol profesional colombiano preguntó por el futbolista para ficharlo.



En la emisión del compromiso entre Bolivia y Surinam no se mencionó el nombre del club, pero se cree que este es uno de los más grandes del suelo cafetero, es decir, podría ser alguno de los siguientes: América de Cali, Millonarios FC, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla o Deportivo Independiente Medellín.

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El talento de Terceros

El talento de Miguel Terceros es grande y sin lugar a dudas, si en algún momento llega a uno de los equipos mencionados o a algún otro, esto sería muy positivo para la liga colombiana. Habrá que esperar para conocer si esto se concreta o no.



Cabe mencionar que Miguel Terceros pertenece a Santos de Brasil, donde actualmente milita el astro Neymar Jr.



