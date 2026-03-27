Selección Colombia: fecha y hora vs Francia antes del Mundial 2026

Este jueves 26 de marzo, el Camping World Stadium de la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos se vistió de gala para un vibrante encuentro de preparación entre la Selección Colombia contra Croacia que esperaba dar de qué hablar para el Mundial de 2026.

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Dos selecciones mundialistas que se enfrentaron y un golpe de realidad para Colombia que no solo se preparaba para la Copa del Mundo, sino que tenía por delante dos pruebas grandes contra países que saben lo que es jugar finales orbitales. Croacia quedó subcampeona en 2018 y ahora se medirán nada más ni nada menos que contra Francia, actual subcampeona del mundo y dos veces campeona.

Las cosas pintaron bien para la Selección Colombia con los balcánicos en un examen en el que Jhon Arias rompió las redes muy pronto. A partir de ahí llegaron las imprecisiones en los pases y en la toma de decisiones. Empató Luka Vuksovic, figura del partido, y luego Igor Matanovic puso el segundo en una mala salida de Camilo Vargas.

LOS FALLOS CONDICIONARON A COLOMBIA

Antes del segundo gol de la selección de Croacia, Colombia tuvo chances inmejorables para llevarse la victoria en el primer tiempo. Luis Javier Suárez fue el actor en las dos ocasiones, pero una lo dejó muy mal parado cuando quiso definir a puerta vacía y la pelota terminó pasando por debajo de sus pies.

Una pifia grande que complicó al goleador del Sporting Lisboa y que pudo ser clave para que Colombia se llevara la victoria contra una selección que podría ser rival en el Mundial de 2026 dependiendo de una serie de resultados en la fase de grupos.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA: FECHA, HORA Y RIVAL

Después de este compromiso ante la selección de Croacia, Néstor Lorenzo y sus dirigidos tendrán que viajar a Washington DC para preparar el segundo encuentro de la Fecha FIFA en un vibrante encuentro que ya ha tenido varias ediciones. Esta puede ser una revancha para el seleccionado colombiano que necesitará llevarse la victoria para estar más cómodos de cara al Mundial.

Sin duda alguna, vencer a una selección dos veces campeona del mundo será vital para las esperanzas que tienen en la Copa del Mundo. Ese encuentro frente a Francia será un examen previo al certamen orbital en el que esperan sobrepasar lo hecho en 2014 cuando llegaron a cuartos de final.

Este juego contra Francia es de mucha exigencia, no solo por el rival, sino por el traslado de Orlando a Washington. Además, Francia viene de superar a la selección más veces ganadora del mundo como Brasil con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike. Los brasileños descontaron con Bremer. Así las cosas, esta será la fecha y hora del partido contra los franceses:

Domingo 29 de marzo

Colombia vs Francia

Hora: 2:00 P.M.

Estadio Audi Field

LOS AMISTOSOS DE COLOMBIA ANTES DEL MUNDIAL

Antes de afrontar el debut en el Mundial frente a Uzbekistán, Colombia se preparará con un amistoso en Bogotá contra Costa Rica el 29 de mayo en un partido de despedida.

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Aparte de ese encuentro en Bogotá, Colombia deberá medirse con su similar de Jordania en un partido en San Diego, California el domingo 7 de junio. Así será la preparación para enfrentar a Uzbekistán, al repechaje internacional que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo y Portugal.