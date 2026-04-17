Árbitros y VAR para la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

La decimoséptima fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril, en una jornada que puede ser determinante en la lucha por la clasificación a los playoffs semifinales. Dimayor ya notificó las designaciones arbitrales para cada compromiso.

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El viernes, en el duelo entre Jaguares FC y Deportivo Pasto, el árbitro será Luis Delgado (Valle), acompañado por Carlos Zemanate y Cristian Mosquera como asistentes, William Crawford como cuarto juez, y en el VAR estarán Lisandro Castillo y Juan Holguín.

Ese mismo día, el compromiso entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali será dirigido por Jonnathan Ortiz (Nariño), con John Aguilar y Camilo Portela como asistentes, Danilo Sarmiento como cuarto árbitro, y Esnaider Pontón junto a Juan Gutiérrez en el VAR.

El sábado, Deportes Tolima recibirá a Deportivo Pereira con Carlos Ortega (Bolívar) como juez central, asistido por Jhon Gallego y Brayan González, Andrés Nieto como cuarto árbitro y David Nicolás Rodríguez con Daniel Alzate en el VAR.

Más tarde, el duelo entre Fortaleza y Águilas Doradas tendrá a Jhon Ospina (Quindío) como árbitro, con Jorge Sanna y Arbis Acosta como asistentes, Heiberth Calvo como cuarto juez, y Ricardo García junto a Ariel Quintana en el VAR.

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El domingo abrirá con el juego entre Independiente Santa Fe y Cúcuta Deportivo, que contará con Javier Villa (Antioquia) como árbitro central, acompañado por Deivy Guetio y Jesús Chima, Diego Moscoso como cuarto árbitro y Leonard Mosquera con Ferney Ossa en el VAR.

Luego, Alianza Valledupar enfrentará a Independiente Medellín con Wilmar Montaño (Cundinamarca) como juez, asistido por Iván Ballesta y Jonathan Ballesteros, David Fuentes como cuarto árbitro y nuevamente Lisandro Castillo junto a Juan Holguín en el VAR.

En el siguiente turno, Junior se medirá ante Llaneros bajo la conducción de Sebastián Toro (Caldas), con Richard Ortiz y Fabián Orozco como asistentes, Carlos Casseres como cuarto árbitro y Mauricio Pérez con Juan C. García en el VAR.

Wilmar Roldán será el árbitro de América vs Millonarios

El cierre del domingo tendrá uno de los duelos más atractivos de la jornada entre América de Cali y Millonarios, que será arbitrado por Wilmar Roldán (Antioquia), acompañado por Cristian Aguirre y Jorge Narváez, Julián Muñoz como cuarto árbitro y Never Manjarrez junto a Alexander Guzmán en el VAR.

El lunes, Once Caldas recibirá a Internacional de Bogotá con Carlos Betancur (Valle) como árbitro, asistido por Javier Patiño y Johan Raigosa, Yeison Vásquez como cuarto árbitro y Ricardo García junto a Mario Tarache en el VAR.

Finalmente, la fecha se cerrará con el partido entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, que tendrá como juez central a Ferney Trujillo (Casanare), con John León y Julio Hoyos como asistentes, Alejandro Moncada como cuarto árbitro y Nicolás Gallo junto a Elkin Abril en el VAR.