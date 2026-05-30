Los 3 jugadores más importantes del PSG en el título de la Champions League

Con rotundo éxito terminó la edición 2025/26 de la Champions League, la cual estuvo cargada de emociones desde el inicio de la fase de grupos y con el pasar de las fases todo se fue poniendo más intenso, con partidos cargados de polémica, duras eliminaciones como las de Barcelona y Bayern Múnich, pero también de alegría para el equipo y los fanáticos del PSG tras obtener un nuevo título.

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El título de la UEFA Champions League fue conquistado nuevamente por el Paris Saint-Germain frente al Arsenal, un encuentro y un torneo que reafirmó el gran momento del equipo que dirige Luis Enrique, pero también por el cual pasan 3 de las figuras más destacadas del club parisino a lo largo de la competencia: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha.

Dembélé, Kvaratskhelia y Vitinha protagonistas de la Champions

El francés, el georgiano y el portugués fueron piezas fundamentales para que el conjunto parisino finalmente lograra conquistar por segunda vez la ansiada Champions League tras superar al Arsenal en una definición cargada de emociones.

Dembélé fue el líder ofensivo más importante del PSG durante toda la Champions. En la final volvió a ser protagonista al marcar desde el punto penal el gol del empate parcial frente al Arsenal, una anotación que cambió completamente el rumbo emocional del compromiso y que lo dejó con 9 anotaciones y dos asistencias en esta edición.

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Khvicha Kvaratskhelia, se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del torneo con creatividad, gambeta y una enorme capacidad para resolver partidos cerrados, despidiéndose de esta edición con 10 goles, siete asistencias y la falta que provocó el penal contra el Arsenal en la gran final.

Sin embargo, gran parte del equilibrio futbolístico del campeón pasó por los pies de Vitinha. El mediocampista portugués fue el cerebro del PSG en la Champions League. Su inteligencia para manejar los tiempos del partido, distribuir el balón, pero también fue fundamental en varios partidos gracias a su olfato goleador, dejando un historial de seis goles y una asistencia.

Gracias a ellos, PSG consiguió finalmente levantar la segunda Champions League de su historia y escribir una página inolvidable en el fútbol europeo tras derrotar al Arsenal en una final que quedará marcada por el talento de sus grandes figuras.

Palmares de Luis Enrique tras ganar otra Champions con PSG

Luis Enrique se metió a los libros de historia de la Liga de Campeones. Con su tercera Champions, dos con el PSG y una con el Barcelona, el ibérico ya empató a entrenadores como Pep Guardiola, Zinédine Zidane y Bob Paisley. Solo están detrás de Carlo Ancelotti que suma cinco entre el Milan y Real Madrid.

Gracias a esta victoria en los penales, Luis Enrique no solo estira su palmarés en la historia de la UEFA Champions League sumando su tercera ‘Orejona’, sino que también sigue dando de qué hablar con todo lo que ha logrado ganar desde que tomó las riendas del Barcelona.