"Es un tipo de jugador que se perdió" Entrenador que dirigió a Marino

Marino Hinestroza sigue dando de qué hablar fuera de la cancha. Mientras su futuro parece encaminarse hacia Boca Juniors, desde Argentina llegaron palabras que vuelven a poner en primer plano el impacto que tuvo el atacante colombiano en Atlético Nacional, especialmente bajo la dirección técnica de Javier Gandolfi.

El entrenador argentino, que lo dirigió durante buena parte de la temporada, no escatimó elogios al referirse a un futbolista que, según él, reúne condiciones poco comunes en el fútbol actual.

Gandolfi y un diagnóstico claro sobre Hinestroza

En diálogo con Radio Continental, Javier Gandolfi recordó su primera impresión sobre Marino Hinestroza, a quien dirigió en 36 partidos, en los que el delantero marcó cinco goles. “A Hinestroza no lo conocía y me lo nombraban mucho. Cuando tuve la primera impresión le dije a mi cuerpo técnico: Va a tener un futuro cercano de selección”, aseguró.

El técnico fue aún más contundente al describir su talento: “Es un jugador que en el fútbol mundial se perdió. Tiene esa picardía y ese potrero que hoy casi no se ve. Es rápido, atrevido, tiene gol y está preparado de la cabeza”. Para Gandolfi, su desequilibrio en el uno contra uno lo convierte en una amenaza constante para cualquier defensa.

“Tiene la cabeza para jugar en Boca”

Con los rumores que lo acercan al club argentino, Gandolfi no dudó en afirmar que Hinestroza está listo para un desafío de ese calibre. “Es totalmente desequilibrante y en el uno contra uno van a ver que tiene mucho más acierto que derrota. Tiene la cabeza para jugar en Boca y muchísimas herramientas para aportarle a la institución”, señaló.

Además, destacó su evolución táctica y mental: “Puede jugar por ambas bandas. Entendió que el fútbol tiene dos facetas y hoy sabe atacar y defender. Se convirtió en un jugador más completo”. Incluso comparó la exigencia del xeneize con la vivida en Colombia: “No le va a pesar la camiseta. Atlético Nacional tiene 16 millones de hinchas, es muy parecido a lo que es Boca en Argentina”.

Un respaldo que potencia su salto internacional

Los elogios de Gandolfi llegan en un momento clave para Marino Hinestroza, quien cerró su ciclo en Atlético Nacional con 84 partidos, 11 goles y varios títulos en su palmarés. El respaldo de un técnico que lo conoce de cerca refuerza la idea de que el extremo colombiano está listo para dar el salto a un escenario de máxima exigencia.

Si se concreta su llegada a Boca, Hinestroza lo hará con una carta de presentación contundente, talento, personalidad y la confianza plena de quienes lo vieron crecer desde adentro.