Santa Fe tendría fichaje listo: llegaría tras ser descartado por Atlético Nacional

Tras el cierre de la Liga BetPlay 2025-II en la que Santa Fe no pudo llegar a la final, Pablo Repetto quiere imponer un buen fútbol que ha quedado a deber en la institución cardenal durante el año. Con Superliga BetPlay y Copa Libertadores como las primeras prioridades, el club cardenal necesita armarse de buena forma.

Vea también: Nacional vs Millonarios en Sudamericana 2026: así va el historial en torneos CONMEBOL

Se habla de la llegada de Franco Fagúndez, delantero uruguayo que conoce muy bien Pablo Repetto y que fue campeón con Nacional de Uruguay mientras Repetto dirigía al ‘Bolso’. Sin embargo, no será el único viejo conocido que llegará a defender los colores del cuadro cardenal para el 2026.

Pablo Repetto alcanzó a dirigir a Atlético Nacional hasta que salió de manera sorpresiva antes de que llegara a la institución Efraín Juárez que logró salir campeón en dos ocasiones. Ahí coincidió con el lateral derecho, Joan Castro, que sería el objetivo de Santa Fe en estos momentos.

JOAN CASTRO LLEGARÍA A SANTA FE

De acuerdo con información del periodista Gerson Arias, Joan Castro, lateral derecho es una gran opción para convertirse en refuerzo de Independiente Santa Fe. Ya hay negociaciones entre las partes para poder unirse al proyecto deportivo albirrojo para el 2026 con el atractivo de la Copa Libertadores.









Para cerrar este fichaje de Joan Castro, Santa Fe ya conoce que Atlético Nacional no va a activar la opción de compra del palmireño que debería regresar a Internacional de Bogotá, anteriormente La Equidad. La idea es poder cerrar las negociaciones con el cuadro bogotano, dueño de sus derechos deportivos para poder ficharlo.

Le puede interesar: Dimayor se pronunció tras pelea entre hinchas de Medellín y Nacional en la final de Copa BetPlay

Sin duda alguna, este es una contratación prioritaria para el plan de Pablo Repetto, justamente, porque en los últimos días le dijeron adiós a Elvis Perlaza. El entrenador uruguayo le hizo conocer al cartagenero que no será tenido en cuenta para el 2026.

Joan Castro terminó siendo uno de los campeones de Atlético Nacional en este segundo semestre del 2025 despidiéndose de la plantilla con la Copa BetPlay en sus manos. Infortunadamente para el lateral, no contó con mucha suerte en el terreno de juego.

Con Atlético Nacional, Joan Castro alcanzó a ganar cuatro títulos con dos Copa BetPlay, una Liga BetPlay y una Superliga. Ahora esperaría tener la misma suerte en Santa Fe con la Superliga, Liga, Copa y Copa Libertadores como competencias que encarará.

LA POSTURA DEL INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

Antes de que se cierre alguna negociación con Santa Fe y Joan Castro, el lateral derecho tendría que regresar a Bogotá con el Internacional. Sin embargo, parece que en los planes del nuevo equipo de la Liga BetPlay tampoco entra en los planes el nacido en Palmira, Valle del Cauca.

Lea también: Junior se renovará para la Copa Libertadores: 5 jugadores que saldrán para 2026

Los cardenales tendrán que esperar el aval del Internacional de Bogotá en una negociación que ya viene tomando forma y que buscan cerrar en próximos días. La pretemporada será corta y Santa Fe tendrá que confirmar sus fichajes para disputar todas las competencias, con la prioridad en la Copa Libertadores 2026.