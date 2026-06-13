La Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México arrancó, pero arrancó con todo. Al terminar este viernes 12 de junio, ya se habrán jugado un total de cuatro partidos.

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Un Mundial lleno de color

Pero el Mundial FIFA 2026 no es solo fútbol, también es color, y es color que se ve por las calles mundialistas y que se emite y que se observa en todo el planeta. Los hinchas de diferentes nacionalidades comparten entre sí y esto adorna el certamen orbital.



Son muchos los videos de color de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, hasta el momento, han dado mucho de qué hablar. Y en las últimas horas, precisamente, surgió otro.

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El video que le da la vuelta al mundo

Este está relacionado con los hinchas de la selección de México y con un tierno pato que sorprendió y llenó de dulzura a más de un internauta. Todo se presentó en una calle en la que se encontraban cientos de hinchas aztecas.

Los hinchas mexicanos caminaban con normalidad hasta que un video que un transeúnte grababa mostró a una familia con el tierno pato. Este llevaba la camiseta de la misma selección de México.

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La Copa se palpita al 100

El video del tierno momento, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, que antes era conocida mundialmente como Twitter.



La Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, promete seguir dejando videos y momentos como el mencionado en párrafos anteriores.







