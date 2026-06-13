Tabla de posiciones del grupo B del Mundial tras el Canadá vs. Bosnia

Este viernes 12 de junio, se llevaron a cabo dos compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se organiza en Estados Unidos, Canadá y México. El jueves 11 fue la apertura.



El primer duelo del día fue el que disputaron la selección de Canadá y su similar de Bosnia y Herzegovina, esto por la primera jornada del grupo B de la máxima fiesta del deporte rey.

El duelo acabó empatado

En el papel, se esperaba un cotejo bastante parejo y, bien, así se presentó el juego. Canadienses y bosnios disputaron un encuentro bastante interesante, con varias oportunidades de gol.



Al final, el encuentro terminó 1 a 1. Los hinchas canadienses, al ser anfitriones, esperaban un triunfo en su debut, pero la escuadra europea se plantó de una gran manera en el terreno de juego.

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La reacción de la FIFA

“Canadá, uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Bosnia y Herzegovina, que participa por segunda vez en su historia en el máximo torneo, empataron en su debut, en un Estadio Toronto lleno”, reseñó la FIFA.



“Canadá logró con este empate el primer punto de su historia, en sus tres participaciones en la Copa Mundial de la FIFA (1986, 2022 y 2026): los seis anteriores los había perdido. Lovo Lukić, por su parte, anotó en el minuto 21 el gol más rápido de Bosnia y Herzegovina en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA. El récord anterior lo tenía Edin Džeko, quien había marcado en el minuto 23 ante RI de Irán en la fase de grupos de 2014”, añadió.

Tabla del grupo B del Mundial

Tras el empate, la selección de Canadá y el conjunto de Bosnia y Herzegovina sumaron su primer punto en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ambos equipos sueñan con la clasificación a la siguiente ronda.



1. Canadá 1 puntos

2. Bosnia y Herzegovina 1

3. Suiza 0

4. Qatar 0