Escocia, con un pobre nivel, derrotó a una Haití que mereció más

La Selección de Escocia debutó con victoria en la Copa del Mundo 2026, aunque dejó más dudas que certezas. Este sábado 13 de junio derrotó 1-0 a Haití en Boston, en el partido que cerró la primera jornada del grupo C.

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El encuentro llegaba precedido por el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, resultado que abría una gran oportunidad para que alguno de los dos equipos tomara ventaja en la zona.

Resumen de Escocia 1-0 Haití

Sin embargo, el desarrollo del juego estuvo lejos de mostrar a una Escocia dominante. El conjunto británico lució cauteloso, incómodo con el balón y con serias dificultades para generar peligro sobre el arco rival.

De hecho, fue Haití la selección que más iniciativa tuvo durante amplios pasajes del compromiso. La debutante mundialista no se intimidó ante el escenario y buscó constantemente el campo contrario.

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Aun así, Escocia estuvo cerca de abrir el marcador sobre los 20'. En una de sus pocas aproximaciones claras, el equipo europeo estrelló un balón en el palo, avisando que podía lastimar pese a su discreta presentación.

El único gol de la tarde llegó a los 28 minutos. La jugada nació por el costado derecho y encontró a John McGinn dentro del área, quien remató de primera intención para vencer al arquero haitiano.

La acción tuvo un componente de fortuna para los escoceses. El balón se desvió en un defensor de Haití antes de ingresar al fondo de la red, dejando sin opciones al guardameta y decretando el 1-0.

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Lejos de tranquilizarse con la ventaja, Escocia terminó sufriendo. Haití adelantó líneas, tomó el control de varios tramos del partido y acumuló llegadas sobre el área rival en busca de la igualdad.

La falta de contundencia terminó siendo el principal problema para los caribeños. Generaron situaciones interesantes y empujaron a Escocia contra su propio campo, pero no encontraron la precisión necesaria en los metros finales.

Próximos partidos de Escocia y Haití

Con este resultado, Escocia suma tres puntos y comparte el liderato del grupo C tras la primera fecha. En la próxima jornada enfrentará a Marruecos, mientras que Brasil se medirá con Haití el viernes 19 de junio en dos partidos que podrían empezar a definir el panorama de la zona.