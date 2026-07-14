[Video] Pedro Porro marcó el segundo gol de España ante Francia

España dio un paso importante hacia la final de la Copa del Mundo con un gol de Pedro Porro en la semifinal frente a Francia. El defensa apareció en ataque para ampliar la ventaja de la 'Roja' en un momento clave del compromiso.

Lea también [VIDEO] Anulado el tercer gol de España frente a Francia

La anotación llegó al minuto 58. Pedro Porro combinó con Dani Olmo en una rápida pared y quedó mano a mano con el arquero francés, a quien venció con una definición precisa para establecer el 2-0 parcial.

Video del gol de Pedro Porro en España vs Francia

El tanto desató la celebración del conjunto español, que hasta ese momento estaba firmando una actuación muy sólida ante una de las grandes favoritas al título y comenzaba a acariciar el boleto a la gran final del Mundial.

España ya había tomado la ventaja en el primer tiempo gracias a Mikel Oyarzabal, quien convirtió desde el punto penal después de una falta cometida sobre Lamine Yamal dentro del área.

Con el 2-0, el equipo dirigido por Luis de la Fuente quedó en una posición muy favorable para avanzar a la final, aunque todavía debía administrar la ventaja frente al poder ofensivo de los franceses.

Lea también [Video] España le anota golazo a Francia desde el punto penal y pone un pie en la final

Esta semifinal abrió la penúltima ronda de la Copa del Mundo 2026, mientras que el segundo finalista saldrá del duelo entre Inglaterra y Argentina, programado para este miércoles en Atlanta.

El vencedor de ese compromiso enfrentará a España o Francia en la gran final del Mundial, en busca del título más importante del fútbol de selecciones.