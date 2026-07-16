Otro golpe para el Arriero Herrera tras salida de una figura hacia Argentina

El equipo comandado por el Arriero Herrera sigue causando estragos en el FPC con la labor que está cumpliendo en el mercado de fichajes, en cuanto a contrataciones, pero también por salida de jugadores.

Lea también Once Caldas cerró negocio redondo: vendió un jugador a Rusia y se ganó un dineral

El 'blanco blanco' está haciendo una renovación de plantilla grande y en medio de ella se tomó la decisión de no continuar con varios jugadores a los cuales se les vencía su contrato, tal como ocurrió con Manuel Arteaga, quien terminó saliendo como agente libre del club y llegaría a Argentina para jugar en un histórico.

Once Caldas dejó ir libre a uno de sus volantes a Banfield

La escuadra de Manizales le está apostando al todo por el todo en cuanto a fichajes con el fin de alcanzar el objetivo que por tanto tiempo se le ha venido escapando al Arriero.

Para ello, el estratega está buscando conformar una base sólida de jugadores que le permitan alcanzar un nuevo título, pero de igual manera llamar otros jugadores que se acoplen a su idea de juego y necesidades.

Lea también Once Caldas golpeó a Santa Fe: acuerdo total con un defensor que quería Repetto

Por el momento ya se anunció la llegada de Andrés Correa, procedente del Deportivo Cali, Edwin Torres, Juan Pablo Nieto. De igual manera los futbolistas que no estarían más presentes como Luis ‘Niche’ Sánchez, Iván Rojas y Manuel Arteaga.

El volante de 27 años ya cumplió con su respectivo contrato tras llegar en el semestre de clausura de 2024 y ahora quedó como agente libre, lo que fue la oportunidad ideal para un histórico como Banfield de poder negociarlo y llegar a un acuerdo para contratarlo hasta diciembre de 2027.

¿Cómo le fue a Manuel Arteaga con Once Caldas?

El mediocampista paisa aterrizó en suelo manizaleño para jugar con el 'blanco blanco' en el semestre de clausura de la temporada 2024 tras su paso por el fútbol de Ecuador jugando con Imbabura y América de Quito.

Desde entonces, bajo el mando del Arriero, tuvo la oportunidad de jugar 11 partidos, poco más de 300 minutos dentro del terreno de juego.

Lea también Once Caldas le dio portazo a Millonarios por oferta a uno de sus jugadores

Bajas en Once Caldas

Hay seis ausencias más en esta pretemporada, y está claro que deben buscar volantes por la salida de Déinner Quiñones, Esteban Beltrán, Luis ‘Niche’ Sánchez e Iván Rojas.

Además de estos tres jugadores, Kevin Cuesta y Felipe Cifuentes tampoco seguirán dentro de la institución. De hecho, en esta pretemporada, los jugadores citados no han hecho parte de los entrenamientos. Tampoco sigue Juan Camilo Quintero que era el preparador físico del cuadro de Manizales.