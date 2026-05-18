España recibe la peor noticia antes del Mundial: figura será operado

Queda medio mes para que comiencen las emociones del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Sin duda alguna, España parte como una de las favoritas para quedarse con su segundo título en la historia mundialista. Liderados por Luis de la Fuente, y actuales campeones de la Eurocopa, los ibéricos se ilusionan con hacer un gran torneo y levantar la copa.

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No obstante, antes de afrontar el reto mundialista, Luis de la Fuente tendrá que definir algunos aspectos en su convocatoria, dado que cuenta con grandes bajas y dudas para afrontar el torneo más importante a nivel de selecciones en el mundo. Fermín López se lesionó en el partido entre el Barcelona vs Betis que cerró la trayectoria de Robert Lewandowski como azulgrana.

Fermín es una de las grandes joyas que tiene España y ya es presente y futuro de la ‘Roja’. Su primer Mundial se verá truncado por una infortunada lesión. Seguramente, será el líder del combinado nacional para el certamen del 2030, pero los españoles se ilusionaban bastante por el nivel que está ofreciendo el mediocampista.

ESPAÑA SUFRE POR FERMÍN LÓPEZ: SERÁ OPERADO Y ES BAJA DEL MUNDIAL

Sobre los 45 minutos, Fermín tuvo que dejar la cancha y en su lugar ingresó Alejandro Baldé. Una lesión indicó la salida del canterano culé que no pudo continuar en cancha y este lunes 18 de mayo, el Barcelona confirmó el parte médico que pone fin al sueño de disputar el Mundial con España.

Por medio de un comunicado que emitió el club catalán, dieron a conocer que, “el jugador del primer equipo Fermín López sufrió una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho en el partido contra el Betis. El jugador será intervenido quirúrgicamente”.

Una noticia más que infortunada en un momento en el que Fermín López estaba dulce con asistencias y con goles en el Barcelona. España tendrá que buscar un revulsivo para suplir a un gran futbolista que es actualidad y futuro del elenco barcelonés y del seleccionado ibérico.

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La lesión y baja de Fermín López es una más para Luis de la Fuente que ya cuenta con dudas y con ausencias en la convocatoria para afrontar el Mundial que arrancará contra Cabo Verde, Arabia Saudita y finalizará con Uruguay en la fase de grupos.

LA PRIMERA BAJA DE ESPAÑA PARA AFRONTAR EL MUNDIAL

De cara al Mundial, España entregó malas noticias para la convocatoria con la ausencia de Samuel Omorodion. El delantero del Porto salió lesionado en Portugal por un tema de ligamento cruzado en el mes de febrero y no podrá estar en la Copa del Mundo.

Además de Samu y ahora de Fermín López que fue el último jugador en confirmar su ausencia en la selección de España para el Mundial, había serias dudas con tres futbolistas. Nada más ni nada menos que Lamine Yamal, Mikel Merino y Nico Williams.

Entre los tres citados, el que tenía menos chances de llegar al Mundial era Mikel Merino por una curiosa lesión causada por estrés que prendía las alarmas para afrontar el certamen mundialista. Afortunadamente, Luis de la Fuente dio un parte positivo con los jugadores que estaban en duda.

EL PARTE DE LUIS DE LA FUENTE QUE ILUSIONA A ESPAÑA

Lamine Yamal no viene jugando con el Barcelona entendiendo que no hay que ponerlo en riesgo con su recuperación. Luis de la Fuente lanzó la lista de 55 jugadores con la presencia de la joya del Barcelona, Mikel Merino y Nico Williams que también estaban en duda.

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Luis de la Fuente afirmó para Europa Press que no habrá problema con ninguno de los tres, “la de Nico es de menor grado, en 3-4 semanas lo tendremos. A Lamine, Nico y Mikel los tendremos, creo, para el primer partido del Mundial, y, si no, para el segundo o el tercero. No genera ningún contratiempo importante”.

De igual forma, el entrenador sí admitió preocupación con la cantidad de lesiones que puede haber antes de que arranque el Mundial como la de Fermín López, “las lesiones nos tienen tensionados. Las que se produzcan ahora, incluso de grado pequeño, tienen difícil recuperación”.