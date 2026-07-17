Ex Selección Argentina es nuevo DT del Atlas de Camilo Vargas

Hernán Crespo fue anunciado este jueves como nuevo entrenador del Atlas de México, club en el que milita el colombiano Camilo Vargas y al que llega con la misión de pelear por el título en el Apertura 2026. El exdelantero de la Selección Argentina asume el reto con un recorrido importante en los banquillos y con seis títulos en su palmarés como técnico.

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Los zorros oficializaron su llegada a través de redes sociales con un mensaje en el que destacaron su experiencia y liderazgo. "Experiencia y liderazgo se suman a nuestro equipo. Les presentamos a nuestro nuevo entrenador. Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo", publicó el club mexicano.

Crespo llega en reemplazo de su compatriota Diego Cocca, quien salió de la institución el pasado lunes luego de no alcanzar un acuerdo con la directiva para continuar al frente del equipo. La decisión fue tomada por el español Andoni Zubizarreta, director deportivo del conjunto rojinegro.

Trayectoria de Hernán Crespo como director técnico

El estratega de 51 años comenzó su carrera en los banquillos con Modena de Italia en 2015. Luego pasó por Banfield y Defensa y Justicia, club con el que logró la Copa Sudamericana en 2020, uno de los títulos más importantes de su trayectoria como entrenador.

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En 2021 se dirigió a Sao Paulo de Brasil y posteriormente emprendió camino hacia Catar para tomar las riendas del Al-Duhail, donde conquistó una liga. Más tarde se marchó a Emiratos Árabes Unidos para comandar al Al-Ain, equipo con el que ganó la Liga de Campeones de la AFC.

Su más reciente experiencia fue nuevamente en Sao Paulo, donde estuvo en la última temporada antes de aceptar el reto de llegar al fútbol mexicano. Con ese recorrido, Atlas apuesta por un técnico con experiencia internacional y con seis títulos en diferentes contextos.

La llegada de Crespo también cobra relevancia por el plantel que tendrá a disposición. En el equipo rojinegro destaca Camilo Vargas, uno de los grandes referentes de la institución y figura clave en el bicampeonato que consiguió Atlas tras una larga sequía de 70 años sin títulos.

El arquero colombiano se ha convertido en ídolo de la hinchada y en una pieza fundamental para el presente del club. Ahora compartirá proyecto con un entrenador que llega con la obligación de sostener la competitividad del equipo y llevarlo nuevamente a pelear cosas importantes en la Liga MX.

Atlas también anunció un refuerzo mundialista

Antes de confirmar a Crespo, Atlas también oficializó la llegada de Jorge Sánchez, lateral derecho de 28 años que venía de jugar en el PAOK de Salónica. El defensor fue presentado como otro refuerzo de peso para un plantel que busca renovarse y arrancar una nueva etapa con ambición.