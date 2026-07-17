Millonarios hizo oficial otra salida para el segundo semestre de 2026

Millonarios confirmó este viernes 17 de julio una nueva salida para el segundo semestre de 2026. El club informó que el defensa central uruguayo Edgar Elizalde no seguirá en la institución.

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Elizalde, de Millonarios a Defensor Sporting

El acuerdo entre las partes quedó cerrado y todo apunta a que el futbolista de 26 años continuará su carrera en Defensor Sporting. El zaguero había llegado al equipo azul a comienzos de año.

La noticia se conoció a través de un comunicado breve, en el que el club bogotano agradeció su paso por la institución. "Millonarios FC informa que el defensor Edgar Elizalde no continuará en la institución. Agradecemos su profesionalismo y le deseamos lo mejor en sus planos futuros", señaló el mensaje.

Bajas de Millonarios para 2026-II

Con esta decisión, ya son siete las salidas confirmadas en el conjunto azul para el remate de 2026. Antes de Elizalde, el club había oficializado las partidas de Guillermo de Amores, Diego Novoa, Nicolás Giraldo, Alex Castro, Beckham David Castro y Jorge Cabezas Hurtado.

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La depuración de la nómina hace parte del proceso de ajuste que adelanta la institución. Millonarios busca conformar un plantel competitivo para meterse en los cuadrangulares semifinales, algo que no logró en los dos semestres anteriores.

El objetivo del equipo es recuperar el protagonismo en el torneo local y volver a pelear por las fases finales. Para eso, la dirigencia ha venido tomando decisiones puntuales en el armado de la plantilla.

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En ese contexto, el entrenador Fabián Bustos parece estar conforme con la base actual del grupo. El técnico ha ido perfilando su idea con los jugadores que permanecen y con el que considera es el bloque más sólido para competir.

Mientras tanto, la salida de Elizalde se suma a una reestructuración que ya deja varios nombres por fuera. Millonarios sigue moviendo piezas para encarar un semestre en el que necesita respuesta de inmediato.