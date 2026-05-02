España sufre antes del Mundial: tendría nueva baja de un referente

Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, sufre una fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho, según informó el club blanco en un comunicado oficial.

Carvajal se perderá un «mínimo de dos semanas» y su presencia en la lista para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con España, si ya era complicada, ahora, tras entrar de nuevo en la enfermería, vuelve a torcerse para el capitán del Real Madrid.

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El club blanco comunicó la lesión del lateral derecho antes de que los jugadores saltasen al césped para completar su último entrenamiento antes de enfrentarse al Espanyol.

SIN NOTICIAS SOBRE UNA POSIBLE RENOVACIÓN

El tiempo estimado mínimo de dos semanas que estará de baja le permitirían a Carvajal llegar al último partido de Liga que disputará el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu frente al Athletic.

Por tanto, se perderá con seguridad los choques frente al Espanyol, Barcelona y Oviedo, será duda ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y reaparecería para la última jornada contra el Athletic.

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El contrato de Dani Carvajal con el Real Madrid finaliza el 30 de junio, todavía no hay noticias sobre una posible renovación y el choque contra el Athletic podría ser el de su despedida ante su afición después de trece temporadas en el club blanco.

ESPAÑA TENDRÍA NUEVA BAJA PARA EL MUNDIAL

La presencia de Dani Carvajal en el Mundial es un poco complicada, dado que no está jugando en el Real Madrid por decisiones técnicas y por la titularidad de Trent Alexander-Arnold que se ha afianzado como inicialista partido a partido. España tampoco citó al lateral derecho para los duelos contra Serbia y Egipto.

Luis de la Fuente seguramente esperaba por su titularidad en el Real Madrid, algo que parecía difícil anteriormente y ahora más por la lesión del capitán que se perdería lo que resta de la Liga de España y llegaría justo antes del certamen mundialista.

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Las lesiones han mermado a Dani Carvajal, al Real Madrid y a España. La del lateral derecho no sería la única ausencia que tendría la ‘Roja’ para afrontar el Mundial, pues, ya se confirmó la baja de Samu Omorodion por una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Entre las bajas que podría tener Luis de la Fuente para el Mundial también aparecen los nombres de Mikel Merino, mediocampista del Arsenal que sufrió una fractura en el pie derecho y que requirió intervención quirúrgica. Por último, Lamine Yamal por una lesión muscular.

Habrá que esperar cómo va la recuperación de Dani Carvajal, junto con las de Mikel Merino y Lamine Yamal para poder estar dentro de los convocados de Luis de la Fuente. El entrenador solo tiene la única baja de Samu Omorodion por el momento y la preocupación de los otros tres jugadores. Lo de Carvajal en Estados Unidos, Canadá y México ya era algo difícil por la falta de regularidad y ahora más.