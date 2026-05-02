Yeison Guzmán prende las alarmas en América: hay primer reporte médico

Infortunadamente, el América de Cali no pudo sumar de a tres en el último partido de la Copa Sudamericana cuando enfrentaron a Tigre en condición de visitante. Ahora se medirán con el Deportivo Pereira por la Liga BetPlay, un duelo en el que seguramente David González pondrá una nómina mixta.

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América ya selló la clasificación para los Play-Offs y se fija bastante en lo que será esta segunda vuelta de la Copa Sudamericana en la que enfrentarán a Alianza Atlético en Sullana, Perú y luego volverán a verse las caras con Tigre, pero esta vez en el Estadio Pascual Guerrero.

En el duelo ante Tigre en Argentina, Yeison Guzmán salió con muestras de dolor en una acción en la que se lesionó solo. Sobre los 59 minutos se llevó las manos a la rodilla en medio de una pelota aérea. Pisó mal y ahí quedó tendido en el suelo. Fue asistido por los médicos, pero a los 62 minutos abandonó el campo de juego.

RAFAEL CARRASCAL ENTREGÓ EL PRIMER PARTE EN LA LESIÓN DE YEISON GUZMÁN

Contra Tigre, Yeison dejó el campo de juego y en su lugar entró Dylan Borrero que tampoco pudo hacer mucho para evitar la derrota en Argentina de 2-0 contra Tigre. Sin duda alguna, la lesión del ‘10’ no indica nada bueno para lo que se viene para el América, teniendo en cuenta que espera definir su suerte en los Play-Offs de la Liga BetPlay y que deben enderezar su camino en la Copa Sudamericana.

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Bajo ese panorama, Yeison Guzmán no estaría disponible en los siguientes partidos, dado que, sin oficialización todavía por parte del América de Cali, Rafael Carrascal afirmó en zona mixta que el antioqueño tendría una distención en la rodilla.

Habrá que esperar el reporte oficial por parte del América de Cali para conocer qué sucedió con el antioqueño que, de momento, preocupa bastante con las posibilidades de estar en los Play-Offs de la Liga BetPlay y en el siguiente encuentro de la Copa Sudamericana contra Alianza Atlético de visitante.

Además, hay preocupación por todo lo que está en juego en el semestre, dado que los dirigidos por David González siguen vivos en las dos competencias tanto en el plano local como en el aspecto internacional.

BAJAS CONTRA EL DEPORTIVO PEREIRA EN LA ÚLTIMA FECHA DE LA LIGA BETPLAY

Aunque América utilizaría una nómina mixta para recibir la visita del Deportivo Pereira en el cierre de la Liga BetPlay, David González no podrá contar con José Cavadía después de que el Comité Disciplinario de la Dimayor decidiera no aceptar la solicitud del cuadro escarlata que pretendía utilizar el artículo 42 para reducir la sanción.

Yeison Guzmán se suma al departamento médico del América de Cali que, de por sí, ya había presentado la baja de Mateo Castillo, una ausencia importante para lo que queda de la Liga BetPlay en su fase regular, a la espera de su evolución y recuperación en los Play-Offs y en la Copa Sudamericana.

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El club había informado que Mateo Castillo “sufrió un trauma en la rodilla izquierda con impresión diagnóstica de esguince grado I”. Esta lesión que se presentó en la primera fecha de la Copa Sudamericana ante Macará cuenta con, por lo menos, cuatro semanas de recuperación.

Mateo Castillo estaría pasando por los últimos tramos de su recuperación para volver lo más pronto posible para terminar el primer semestre por todo lo que exige el calendario con Liga BetPlay en Play-Offs y por la Copa Sudamericana con la necesidad de llegar a los octavos de final.