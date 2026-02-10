España sufre para el Mundial: jugador será baja por ligamento cruzado

Quedan cuatro meses para que se lleve a cabo la Copa del Mundo en el 2026 en Estados Unidos, México y Canadá como las tres sedes. Infortunadamente, por la cantidad de partidos que hay antes del certamen mundialista, esto puede conllevar a varias lesiones de jugadores poniendo en riesgo su participación o prender las alarmas.

Justamente, hace unas semanas, Argentina fue el primer afectado por la lesión de Juan Foyth. El zaguero central o lateral derecho del Villarreal sufrió un golpe en el partido ante el Real Madrid. El diagnóstico fue rotura del tendón de Aquiles que lo sacará del Mundial.

Por otro lado, este lunes 9 de febrero se confirmó el difícil panorama para España con la lesión de Samuel Omorodion Aghehowa, jugador que nació en Melilla y que también pudo haber jugado con la selección de Nigeria por las raíces de sus padres.

SAMU OMORODION SUFRIÓ LESIÓN DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR

En el partido de la Primeira Liga de Portugal entre el FC Porto contra el Sporting de Lisboa, el cuadro local sufrió bastante desde la primera mitad con una lesión muy fuerte de Samu Omorodion. De hecho, fueron dos golpetazos que complican al equipo luso y a la selección de España.

Samu Omorodion sufrió un esguince de rodilla derecha, además de una lesión de ligamento cruzado anterior que lo sacaría de la Finalissima, que será su primer reto en el calendario en marzo y del Mundial de 2026 que se disputará entre los meses de junio y julio.

Este fue el corto comunicado del Porto afirmando el golpe que sufrió el delantero español, “Samu, que fue sustituido en el descanso del partido contra el Sporting (1-1), sufrió un esguince en la rodilla derecha con una lesión del ligamento cruzado anterior”.

Además, pese a que ya está definido ese parte médico, dejaron claro que, “el internacional español será reevaluado por el Departamento de Salud del FC Porto en los próximos días”. Estos estudios dictaminarán oficialmente cuánto tiempo estará de baja, pero no le alcanzará para recuperarse antes de la Finalissima, amistosos de Fecha FIFA ante Egipto ni mucho menos para el Mundial 2026.

Con 21 años, Samu se quedará afuera de la Copa del Mundo, protagonizando una de las grandes bajas por su actualidad que vive en el Porto con goles y con una huella en la selección española campeón de los Juegos Olímpicos de París 2024. Luis de la Fuente tendrá que cambiar su planificación con el atacante para el certamen mundialista.

Es un golpe enorme para la selección de España y para el Mundial, dado que venía con una importante racha de goles jugando 32 partidos y marcando 20 anotaciones. España tendrá que medirse en la Copa del Mundo con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Samu es el segundo después de Juan Foyth para la selección de Argentina, pero en Alemania podría estar la tercera baja a falta de cuatro meses para el Mundial por la lesión de Marc-André Ter Stegen que requirió una cirugía.