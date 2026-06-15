España tomó decisión con Lamine: alineaciones confirmadas vs Cabo Verde

Llegó la hora para una de las favoritas y candidatas para quedarse con el título mundialista el 19 de julio. España saldrá al Mercedes Benz Stadium para enfrentar a una de las naciones debutantes como lo es Cabo Verde, gracias a la ampliación de los 48 países participantes en el certamen orbital.

Esta primera jornada del Grupo F tendrá a España con un camino que, en el papel no parece tan complicado ante Cabo Verde en un duelo que probará la ambición de un seleccionado debutante. Los africanos quieren imponer su juego que les dio la clasificación y sacar adelante una victoria inicial.

Pues bien, Luis de la Fuente anunció su nómina titular con novedades como la de Marc Cucurella que, aunque estuvo en el partido ante Perú, la idea del entrenador ibérico era no correr riesgos tras una lesión que había sufrido. Además, le dará la titularidad a Gavi por encima de Lamine Yamal que seguirá esperando su oportunidad.

ALINEACIÓN DE ESPAÑA Y DE CABO VERDE PARA EL DEBUT MUNDIALISTA

Para este choque, había dudas grandes en el equipo de Luis de la Fuente con la presencia del arquero que podía salir entre Unai Simón, David Raya o Joan García, tres guardametas ideales y con experiencia, pero finalmente se decantaron por Simón que seguramente será el titular en estos tres encuentros de la fase de grupos.

La preparación ante Perú fue determinante para Luis de la Fuente que saldrá con la nómina similar a la de ese amistoso que ganaron 3-1. Lamine Yamal seguirá siendo suplente, y seguramente tendrá regularidad en el segundo tiempo para soltarlo de cara a estos tres encuentros.

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Por la lesión en el Barcelona, Luis de la Fuente ha preferido ser cauto con su presencia y darle tiempo para que se recupere. Así las cosas, la única novedad frente al partido ante Perú será la titularidad de Gavi por encima de Alex Baena. De resto es el mismo equipo que afrontó ese reto preparativo.

En ese orden de ideas, España saldrá con Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi.

Cabo Verde viene a este partido con una preparación de dos juegos frente a Serbia y Bermudas. En ambas oportunidades, los africanos se quedaron con las victorias con el mismo marcador. Un 3-0 definitivo que ilusiona bastante para este arranque mundialista.

Pedro Leitão Brito eligió a su onceno histórico que tendrán la necesidad de apretar el grupo ante España que, sin duda alguna, con Uruguay son los candidatos para pasar de ronda entre los primeros dos puestos del Grupo F.

Así las cosas, el seleccionado caboverdiano saldrá con Vozinha; Edilson Borges, Roberto Lopes, Kevin Pina; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Sidny Lopes, Laros Duarte, Dailon Livramento, Ryan Mendes y Steven Moreira.

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RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.

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