España vs. Austria: Inteligencia artificial predice marcador exacto

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se siguen adelantando con normalidad. Ahora, les llegó el turno a dos selecciones de Europa, las cuales se van a enfrentar.



La selección de España se tendrá que ver las caras con su similar de Austria. El cotejo se va a disputar en el estadio de Los Ángeles, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas. El escenario deportivo tiene una capacidad para un poco más de 70 mil espectadores.

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Hora y canal para ver el juego

El compromiso empezará a las 2:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Todos los detalles, además, se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online. Se espera un choque entretenido de inicio a fin.



Aunque faltan todavía varias horas para el inicio del compromiso, muchos hinchas neutrales, desde ya, se preguntan por cuál será el marcador final y qué selección clasificará a los octavos de final del Mundial. Pues bien, esta cuestión la analizó y la resolvió la inteligencia artificial.

El análisis de la IA

“España: La Roja de Luis de la Fuente llegó como líder del Grupo H con 7 puntos. La base es la misma de la Euro 2024: Rodri manda en el medio, Fabián y Pedri conectan, y Lamine Yamal ya es el goleador más joven en un Mundial con su gol vs Arabia Saudita. Oyarzabal también apareció con doblete en fase de grupos. El problema: Nico Williams se lesionó contra Uruguay y es baja. Sin él pierden profundidad por banda”, dijo la IA.



“Austria: Los austríacos de Ralf Rangnick clasificaron segundos del Grupo J con 4 puntos. Son un equipo intenso, físico y que presiona alto. Kalajdzic fue clave con el gol del empate 90’ vs. Argelia para meterse a 16avos. Arnautovic le da experiencia. Su plan es claro: bloque medio, transiciones rápidas y balón parado”, añadió.

La predicción final

“Será duelo de estilos: España quiere el balón y paciencia; Austria rompe con presión y contra. La clave es si España rompe el bloque bajo. Predicción y clasificado: Pasa España 2-1 Austria. Gol de Lamine Yamal y otro de Oyarzabal. Kalajdzic descuenta de cabeza para Austria. La Roja avanza a octavos”, terminó la herramienta.



En el papel, la selección de España es favorita para clasificar a la siguiente ronda del certamen orbital. La IA apunta a su victoria. Habrá que esperar para conocer si la predicción de la herramienta se cumple o no.