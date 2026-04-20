Programación fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay entra en su recta definitiva con la disputa de la fecha 18, una jornada clave que comenzará a perfilar a los equipos que estarán en la fase semifinal del torneo. Con el calendario al día —tras jugarse los partidos aplazados el miércoles previo—, los clubes afrontan un panorama mucho más claro de cara a sus aspiraciones.

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Clasificados a playoffs de Liga BetPlay

De momento, ya hay cuatro equipos con su clasificación asegurada: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior y Deportes Tolima, que lograron anticiparse en la tabla y ahora buscarán asegurar una mejor posición de cara a los cruces.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali, un duelo que siempre paraliza miradas y que, en este contexto, puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

Asimismo, el compromiso entre Pasto y Independiente Santa Fe también genera expectativa, especialmente por la necesidad del conjunto bogotano de sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Otro de los partidos destacados será el que enfrente a Millonarios y Tolima en El Campín, un duelo de alto nivel en el que los locales están obligados a ganar para no quedar eliminados.

La jornada arrancará el jueves 23 de abril con dos encuentros: Pasto vs Santa Fe y Millonarios vs Tolima, marcando un inicio con partidos de alto impacto.

El viernes 24 se disputará Cúcuta vs Junior, mientras que el sábado 25 tendrá una agenda cargada con Bucaramanga vs Jaguares, Pereira vs Nacional, Cali vs América y Medellín vs Fortaleza.

Finalmente, el domingo 26 se cerrará la fecha con Águilas vs Once Caldas, Llaneros vs Alianza e Internacional vs Chicó, antes de una última jornada que se jugará en simultáneo y definirá a los últimos clasificados a las semifinales.

Partidos y horarios de la fecha 18 de Liga BetPlay 2026-I

Jueves 23 de abril

Pasto vs Santa Fe

6:00 p. m.

Libertad

Millonarios vs Tolima

8:00 p. m.

El Campín

Viernes 24 de abril

Cúcuta vs Junior

4:00 p. m.

General Santander

Sábado 25 de abril

Bucaramanga vs Jaguares

2:00 p. m.

Américo Montanini

Pereira vs Nacional

4:00 p. m.

Santiago de Las Atalayas

Cali vs América

6:10 p. m.

Deportivo Cali

Medellín vs Fortaleza

8:30 p. m.

Atanasio Girardot

Domingo 26 de abril

Águilas vs Once Caldas

4:00 p. m.

Cincuentenario

Llaneros vs Alianza

6:10 p. m.

Bello Horizonte

Internacional vs Chicó

8:20 p. m.

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