América tiene en la mira a su segundo fichaje para la Liga BetPlay-II de 2026

América de Cali empezó a moverse en el mercado de fichajes de cara a la actividad del segundo semestre de 2026, después de confirmar la incorporación del extremo de 34 años Luis Quiñones.

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El futbolista vallecaucano llega al conjunto 'escarlata, luego de un corto paso por el Pachuca de la primera división de México.

América tiene en la mira su segundo fichaje

Después de sumar a Luis Quiñones a su plantel, América de Cali estaría muy cerca de incorporar a un defensor central.

Se trata de Brayan Stiven Córdoba Barrientos, zaguero de 28 años nacido en Unguía, Chocó, que ya vistió la camiseta escarlata en la temporada 2023.

Córdoba volvería a ser jugador de América, luego de retornar a Colombia para defender los colores del Cúcuta Deportivo.

En el equipo motilón, el defensor disputó el primer semestre de 2026, tras haber hecho parte del CSKA Sofíade Bulgaria entre 2023 y 2025.

Jugadores que no seguirá en América

Así como se anunció la incorporación de Luis Quiñones y se conoció el interés por Brayan Córdoba, América de Cali también dio a conocer un listado de jugadores que no seguirán en el equipo para el segundo semestre.

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Se trata de Andrés Mosquera, Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís y Yojan Garcés, quienes tienen contrato vigente, pero no están en los planes del entrenador David González.

Finalmente, América no llegó a un acuerdo con el guardameta Jorge Soto para renovar su vínculo.