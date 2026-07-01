Este miércoles 1 de julio se jugarán tres partidos más de los dieciseisavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y Méxicos.



Uno de los equipos anfitriones, precisamente, verá acción en el último cotejo de la jornada. La selección de Estados Unidos, sorpresa hasta ahora para muchos, se tendrá que enfrentar con su similar de Bosnia y Herzegovina.

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Se espera un duelo entretenido de inicio a fin

El encuentro se va a realizar en el estadio de Santa Clara, que se espera cuente con lleno total. Al ser local, en el escenario deportivo se esperan más aficionados estadounidenses que bosnios.



La pelota rodará a partir de las 7:00 p. m., hora colombiana, y aunque todavía faltan varias horas para el inicio del partido, desde ya, muchos se preguntan por cuál será el resultado final y el clasificado a octavos de final. Pues bien, esta cuestión la analizó y resolvió la inteligencia artificial.

Lo que dice la IA

“Estados Unidos: Los de Pochettino pasaron 1.ros del Grupo D con 6 puntos. Arrancaron goleando 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, con Balogun haciendo doblete histórico y Pulisic como figura. Solo jugaron contra Turquía, ya eliminados, y cayeron 3-2. Con Weah, McKennie y Adams el equipo tiene intensidad y profundidad”, indicó la IA.



“Bosnia: Los Dragones llegaron como mejor 3.º tras empatar con Canadá, caer 4-1 vs. Suiza y ganar 3-1 a Qatar. Sergej Barbarez armó un equipo defensivo, incómodo y que compite cada pelota. Edin Dzeko, 40 años, sigue siendo referencia y con Demirovic + Alajbegovic tienen salida rápida. Vienen motivados tras eliminar a Italia en repechaje para clasificar”, añadió.

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La predicción final

“Es el primer cruce mundialista entre ambos. EE. UU. propone, tiene extremos rápidos y público a favor. Bosnia se cierra, espera y busca a Dzeko de pivot. Predicción y clasificado: Pasa Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina. Goles de Pulisic y Balogun. Los anfitriones avanzan a octavos”, sentenció.



La inteligencia artificial, como bien se pudo notar, se decantó por la selección de Estados Unidos. Habrá que esperar para conocer si esto se termina cumpliendo o no. Se espera un choque emocionante de inicio a fin.