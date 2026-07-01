Inglaterra vs. RD Congo: Inteligencia artificial predice marcador exacto

Este miércoles 1 de julio, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se van a ver las caras las selecciones de Inglaterra y la República Democrática del Congo.



Este compromiso se va a llevar a cabo en el estadio de Atlanta, que tiene una capacidad para más de 68 mil espectadores. Se espera que el escenario deportivo esté repleto. Es posible que asistan más hinchas británicos que africanos.

Canal y hora para ver el juego

Este duelo comenzará a las 11:00 a. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. El partido acaparará la atención de miles de aficionados del deporte rey. Muchos hinchas neutrales quieren que RD Congo avance de ronda.



Hay mucha expectativa, en esta línea, por cuál será el marcador final del duelo y el clasificado a los octavos de final de la máxima fiesta del deporte te rey. Y bien, esta cuestión la analizó y la resolvió la inteligencia artificial.

El análisis de la IA

“Inglaterra: Los Tres Leones pasaron 1ros del Grupo L con 7 puntos y llegan como candidatos serios. Tuchel tiene pólvora arriba: Harry Kane ya igualó a Lineker con 10 goles en Mundiales y Bellingham apareció para destrabar el partido vs Panamá. El problema está atrás: Quansah y Reece James son duda por lesión y la defensa sufrió vs Croacia y Ghana. Con Rice de vuelta al 11, Inglaterra gana control en el medio, pero le falta pegada continua”, indicó la IA.



“RD Congo, los Leopardos hacen historia: 1ra vez en 16avos tras 52 años sin Mundial. Desabre armó un grupo sólido con 4 años juntos y eso se notó vs Uzbekistán, donde remontaron un 0-1 con doblete de Yoane Wissa del Newcastle. Mbemba y Wan-Bissaka le dan experiencia europea a la zaga. Juegan sin presión porque ya cumplieron el objetivo, y con Bakambu + Wissa tienen velocidad para el contraataque. El 5-3-2 les funcionó para cerrar espacios”, añadió.

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Predicción final

“Es el primer duelo oficial entre ambos. Inglaterra tiene más plantel y en el Mercedes-Benz Stadium será casi localía por la comunidad inglesa. RD Congo apuesta a bloque bajo, balón parado y transiciones. Predicción y clasificado: Pasa Inglaterra 3 - 1 República Democrática del Congo. Kane y Bellingham marcan, Saka liquida sobre el final. Wissa descuenta para los Leopardos. Los ingleses avanzan a octavos”, sentenció.



La inteligencia artificial, como bien se puede notar, predice que la selección de Inglaterra de Harry Kane y sus amigos clasifican a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Habrá que esperar para conocer si esto sucede o no.